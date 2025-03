Dónde comer buñuelos en Málaga: la ruta imprescindible para los amantes de este dulce

Crujientes por fuera, tiernos y suaves por dentro, y en ocasiones con sorpresas deliciosas esperando en su interior, los buñuelos son uno de los dulces más irresistibles y emblemáticos de la gastronomía malagueña.

Aunque su origen exacto sigue siendo objeto de debate, muchos coinciden en señalar a Málaga como una de las cunas más antiguas de esta delicia frita.

Un buen buñuelo es fácilmente reconocible: su masa ligera, ligeramente aireada y dorada es resultado de ingredientes sencillos pero cuidadosamente mezclados: harina, mantequilla, huevos, una pizca de sal y agua o leche, aunque algunas recetas incluyen también un toque discreto de levadura que les aporta esa textura esponjosa tan característica. La magia ocurre al entrar en contacto con el aceite de oliva caliente, que les da ese irresistible acabado crujiente que se funde al primer mordisco.

Aunque en Málaga podemos encontrar dos grandes variedades, los tradicionales y los famosos buñuelos de viento, estos últimos se han convertido en auténticos protagonistas por su capacidad de doblar su tamaño durante la fritura, formando una cavidad interior que luego se convierte en el hogar perfecto para los rellenos más tentadores. Clásicamente, la crema pastelera y el chocolate son los reyes indiscutibles, pero la creatividad de los obradores malagueños no tiene límites y últimamente encontramos versiones rellenas de nata, dulce de leche, galleta lotus, cabello de ángel e incluso propuestas saladas que sorprenden y enamoran a partes iguales.

La leyenda sitúa su nacimiento en Almogía, allá por el año 1090, durante un asedio en el que la falta de alimentos obligó a improvisar con harina, agua y aceite. Otros apuntan hacia una herencia sefardí y morisca. Sea como sea, lo cierto es que esta pequeña bolita dorada, llena de sabor e historia, ha sabido atravesar los siglos conquistando los paladares más exigentes.

A continuación, te llevamos a descubrir algunos de los lugares donde probar los mejores buñuelos de Málaga, para que esta Cuaresma no te falte tu dosis de dulce tradición.

Casa Kiki

No todo son palmeras gigantes en Casa Kiki. La famosa pastelería malagueña también es uno de los mejores sitios para tomar buñuelos en Málaga, entre otras propuestas golosas. Aunque no los tienen disponibles todo el año y son dulces de temporada, no hay que perderse sus buñuelos rellenos de crema, nata, trufa o turrón.

Confitería Aparicio

Desde 1941 que comenzó su andadura, la Confitería Aparicio ha sabido mantener la esencia de los dulces de siembre. Famoso por sus torrijas, los borrachuelos de Cuaresma y los roscones de Reyes -solo hay que ver las colas que se forman los días de Navidad-, este establecimiento ha sido testigo del paso del tiempo con sus dulces elaborados al estilo tradicional. Entre ellos, sus famosos buñuelos cubiertos de azúcar glass.

Obrador Tejeros

La historia de Obrador Tejeros comenzó en los duros años de posguerra, cuando Ángeles, su fundadora, decidió sacar adelante a su familia haciendo lo que mejor sabía: preparar dulces tradicionales malagueños. Su hijo José Ruiz, que solía ayudarla vendiendo en la calle los mantecados que hacía su madre, tomó el relevo y fundó en 1975 el conocido Obrador Tejeros, nombre que adoptó del barrio malagueño en el que se encontraba, conocido por sus antiguas fábricas de tejas.

Hoy en día, esta empresa familiar, dirigida por la tercera generación, sigue fiel a sus raíces artesanales. Además de sus famosas tartas locas, borrachuelos y torrijas, Obrador Tejeros es toda una referencia gracias a sus excepcionales buñuelos de viento, que destacan por su masa esponjosa y ligerísima, y por sus variados rellenos de crema, chocolate o nata. Una parada imprescindible para los amantes de la repostería clásica malagueña.

El Burrito el Perchel. Artisan Bakery

Aunque El Burrito es más conocido por su variedad de panes de masa madre, también destaca por la elaboración de dulces y bollería. Desde la que está fija durante todo el año, como magdalenas, palmeritas o susos de chocolate, a tentaciones de temporada, como roscones de Reyes o sus esponjosos buñuelos.

Pathelin

Pathelin es una de esas pastelerías que forman parte de la historia dulce de Málaga. Fundada en 1972 por José Sánchez Silva, uno de los pasteleros más reconocidos y premiados de la provincia, lleva más de medio siglo ofreciendo calidad y creatividad en cada producto. Actualmente, es su hijo Francisco quien mantiene vivo el legado, innovando constantemente con nuevas texturas y sabores.

En temporada de Cuaresma y Semana Santa, Pathelin conquista paladares con sus irresistibles buñuelos de viento, famosos por su masa ligera y esponjosa. Los ofrecen rellenos de nata, trufa, chocolate, crema o moka, convirtiendo cada bocado en una auténtica tentación. Encontrarlos es fácil en cualquiera de sus dos locales en Avenida de Carlos Haya y Boulevar Louis Pasteur, donde la calidad y tradición son una garantía.