Suscribete a
ABC Premium

NOVEDADES

DUO by Alita, la nueva food truck del famoso restaurante del Soho: «Va a ser rollo comida rápida, pero rica y de calidad»

Hamburguesas, pepitos y tartas de queso caseras protagonizan la carta de la nueva food truck de Alita Soho, que estará instalada en una gasolinera el eje Puerto de la Torre–Teatinos de Málaga

Los mejores sitios del Soho de Málaga

DUO by Alita, la nueva food truck del famoso restaurante del Soho: «Va a ser rollo comida rápida, pero rica y de calidad»

Cristina Torres

Málaga

Alita Soho, uno de los restaurantes con más personalidad del barrio gastronómico malagueño, estrena nueva etapa lejos —aunque no tanto— de su rincón junto al Palacio de Trinidad Grund. Álvaro Salido y Tatiana Carvajal, los jóvenes cocineros al frente del proyecto, acaban de ... dar forma a una idea que, según reconocen entre risas, les pilló un poco por sorpresa: una food truck instalada en el perímetro de una gasolinera, entre el Puerto de la Torre y Teatinos.«Se nos presentó la oportunidad y nos lanzamos. Allí que la estamos montando», cuentan con humor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app