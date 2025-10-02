DUO by Alita, la nueva food truck del famoso restaurante del Soho: «Va a ser rollo comida rápida, pero rica y de calidad»

Alita Soho, uno de los restaurantes con más personalidad del barrio gastronómico malagueño, estrena nueva etapa lejos —aunque no tanto— de su rincón junto al Palacio de Trinidad Grund. Álvaro Salido y Tatiana Carvajal, los jóvenes cocineros al frente del proyecto, acaban de ... dar forma a una idea que, según reconocen entre risas, les pilló un poco por sorpresa: una food truck instalada en el perímetro de una gasolinera, entre el Puerto de la Torre y Teatinos.«Se nos presentó la oportunidad y nos lanzamos. Allí que la estamos montando», cuentan con humor.

El concepto es distinto al del local del Soho, definido como 'cocina libre y sin ataduras', pero mantiene la misma filosofía de cuidar el producto y el sabor. En esta nueva versión, la propuesta se centra en la comida rápida con alma: hamburguesas jugosas, pepitos sabrosos y tarta de queso casera, que podrá tomarse allí mismo o pedirse entera para celebraciones.

Tatiana Carvajal y Álvaro Salido están al mando de Alita David del Río

Mesas de picnic y buen ambiente

El espacio se completa con una terraza con mesas de picnic compartidas, pensadas para fomentar ese espíritu callejero y cercano que buscan transmitir. «La idea es que te sientes, te pidas una hamburguesa con unas patatillas y acabes con una buena tarta de queso, incluso compartiendo asiento con el vecino», explican.

Con esta nueva aventura, Alita Soho demuestra que no hay un único escenario para su cocina. Del ambiente cosmopolita del Soho al punto más inesperado de la ciudad, su sello sigue siendo el mismo: frescura, cercanía y un guiño divertido a la forma de disfrutar de la gastronomía.