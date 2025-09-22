Uno de los protagonistas de 'La Casa de Papel' tiene una pizzería en Málaga inspirada en la serie

Descubre cuál es la pizzería de Málaga inspirada en 'La Casa de Papel'

El recorrido histórico y cultural de la canción Bella Ciao es notable. Nació a finales del siglo XIX como un cántico de las trabajadoras del campo en Italia para, posteriormente, ser utilizado por los partisanos, la resistencia antifascista italiana. Pero la canción dio la vuelta al mundo gracias a La Casa de Papel, la famosa serie española que se ha convertido en un fenómeno internacional. Ahora, la canción inspira el nombre de una pizzería en Málaga.

'Bella Ciao', la pizzería de Málaga inspirada en 'La Casa de Papel'

El nombre del local no es casualidad. De hecho, su fundador es el propio Miguel Herrán. El actor, oriundo de Málaga, interpretó a Río en La Casa de Papel, cuyo personaje le permitió saltar a la fama mundial. La elección del nombre conecta directamente con la cultura popular y añade un elemento de identidad reconocible para quienes siguen la serie. Este hecho ha generado curiosidad y conversación en el barrio desde su apertura.

La pizzería Casa Bella Ciao abrió sus puertas a mediados de 2024 en el malagueño barrio de Echevarría del Palo. Desde el primer momento, se ha convertido en un espacio de interés para los vecinos y los amantes de la gastronomía italiana. Su propuesta combina pizzas napolitanas tradicionales con opciones innovadoras, como masas aptas para celíacos o para quienes siguen dietas bajas en carbohidratos.

Miguel Herrán y la pizzería de Málaga

El actor malagueño Miguel Herrán forma parte del equipo fundador de Casa Bella Ciao junto a Miriam Ruiz Mateos, productora cinematográfica, y Fernanda Pinheiro, una brasileña con amplia experiencia en hostelería. Herrán mantiene un vínculo especial con Málaga y su participación en el proyecto ha dado visibilidad inmediata al local.

Actualmente, Casa Bella Ciao funciona exclusivamente para llevar y a domicilio, pero ya hay planes de ampliación a principios de 2026. Se pretende sumar un local contiguo y habilitar una cocina diferenciada que permita trabajar con seguridad para clientes celíacos. Además, se contempla la posibilidad de habilitar una pequeña terraza, ofreciendo así un espacio más completo para los vecinos y visitantes. La expansión futura dentro de Málaga refleja el interés por consolidar un proyecto que combina gastronomía, cultura y raíces locales.