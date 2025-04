Palodú: carta, precios, reservas y ubicación

La historia de Palodú es la de un sueño cocinado a fuego lento. El que comenzaron hace una década Cristina Cánovas y Diego Aguilar, dos jóvenes formados en La Cónsula y curtidos en grandes casas como Mugaritz, Tickets o El Lago, que decidieron abrir su propio restaurante cuando aún no llegaban a la treintena. Lo que empezó como un gastrobar en Teatinos se ha convertido, hoy, en uno de los proyectos gastronómicos más sólidos y personales de la ciudad.

Desde noviembre de 2023, Palodú se ubica en pleno centro histórico, a un paso del Mercado de Atarazanas (calle Sebastián Souvirón, 7-9), con una propuesta completamente centrada en el menú degustación y una cocina que mira de tú a tú a la alta gastronomía sin perder su esencia local.

Plato de Palodú en Málaga GOMA BRAND NARRATIVES

Cocina contemporánea con raíces malagueñas

La cocina de Palodú es contemporánea, técnica y emocional, pero no olvida de dónde viene. Los productos de mercado y de temporada son el hilo conductor de una propuesta viva, cambiante y directa, en la que cada pase se trabaja con detalle y personalidad.

Palodú Menús degusatción Menú Alcazul (90 euros/persona): secuencia de aperitivos, 9 pases principales y 3 dulces. Maridaje opcional: 60 euros/persona.

Menú Palodú (105€/persona): misma estructura, pero con una selección diferente y más ambiciosa de platos.Maridaje opcional: 70€/persona.

Plato de Palodú Málaga GOMA BRAND NARRATIVES

Los menús se sirven a mesa completa, es decir, todos los comensales deberán elegir la misma opción. En reservas para grupos de más de seis personas, hay que indicarlo durante el proceso de reserva. Se otorgan 15 minutos de cortesía para ocupar la mesa y, en caso de no asistir sin previo aviso con más de 24 horas de antelación, se aplicará un cargo de 100 euros por comensal. No se adaptan los menús a dietas vegetarianas, veganas, halal o kosher. Es importante notificar cualquier alergia o intolerancia al hacer la reserva, ya que no todas las elaboraciones pueden modificarse.

Platos como el gazpachuelo con salmonete, las albóndigas de choco, el codium con papada ibérica y yema o la lengua de vaca con salsa tártara de kéfir conviven con elaboraciones delicadas con acelgas, puerros o ajoblanco y ostras. Todo servido desde una cocina a la vista que permite al comensal vivir el proceso desde la barra si lo desea.

Palodú fue reconocido con Un Sol Guía Repsol en 2024, consolidando su lugar entre los grandes restaurantes malagueños. Además, su servicio atento y cercano y la armonía de sala hacen que la experiencia sea completa de principio a fin.

Cómo reservar en Palodú Málaga

Las reservas pueden hacerse a través de su web oficial https://www.palodurestaurante.es/reservas o por teléfono en el 951 77 71 01.

Elegante, técnico, honesto y profundamente malagueño, Palodú es de esos sitios que marcan un antes y un después en quien los visita.

Centro Palodú: carta, precios, reservas y ubicación Cena romántica

Chulo

Comida de negocios

Disfrutar de un buen vino

Estrellas michelin

Primera cita

Quedar bien con un compromiso

San valentin Tipo de cocina Creativa

Tradicional Tapas y platos Quisquillas

Ajoblanco

Atún rojo

Cordero al horno

Caballa y ajoblanco

salmonete y gazpachuelo

judiones y piparras Datos útiles Dirección: Dirección: C. Sebastián Souvirón, 7-9, Distrito Centro, 29005 Málaga Mapa

Mapa Teléfono: 951 77 71 01 Llamar

Llamar Web: https://www.palodurestaurante.es Reservar

Reservar Menú: Consultar menú