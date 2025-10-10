Antequera presenta su candidatura a Capital Española de la Gastronomía 2026

Antequera vuelve a mirar alto. La ciudad del Torcal y los Dólmenes se ha presentado oficialmente como candidata a Capital Española de la Gastronomía 2026, un reconocimiento que distinguirá a la localidad que mejor represente la riqueza culinaria y turística del país. Competirá con ... Jerez de la Frontera, y el veredicto del jurado se conocerá el 17 de octubre.

Será la tercera vez que Antequera aspira al título, tras haber competido en ediciones anteriores con Oviedo y Alicante. «Si no lo logramos este año, no volveremos a presentarnos; ser aspirante eterno no tiene sentido», advirtió el alcalde Manolo Barón durante la presentación oficial del dossier, celebrada en el Museo de la Ciudad.

Presentación de la candidatura gurmé

Una candidatura con identidad propia

El proyecto —calificado por el propio Barón como «espectacular en todos los aspectos»— ha sido elaborado por el Ayuntamiento de Antequera con el respaldo de un amplio número de entidades públicas y privadas. «Es una propuesta cien por cien antequerana, basada en nuestros productos, nuestras recetas y nuestra historia», subrayó la teniente de alcalde de Turismo, Ana Cebrián.

La candidatura reivindica la singularidad de la ciudad a través de algunos de sus símbolos gastronómicos más reconocibles: la porra antequerana, el mollete, el chivo a la pastoril o los mantecados, además de sus aceites, vinos y harinas tradicionales. «No hemos querido recurrir a recetas genéricas andaluzas ni provinciales, sino poner en valor aquello que nos hace únicos», insistió Cebrián.

El mollete es otra de las señas gastronómicas de Antequera gurmé

Avales institucionales y apoyo social

El dossier cuenta con el respaldo de instituciones de primer nivel, entre ellas la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, el Parlamento Andaluz o el Ayuntamiento de Málaga, además de numerosas asociaciones, restaurantes, productores y empresas agroalimentarias locales.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, han expresado públicamente su apoyo a la candidatura, que busca consolidar el posicionamiento de Antequera como destino gastronómico y cultural de referencia en el sur de España.

Un año de actividades con sabor local

El proyecto contempla una programación de eventos gastronómicos durante todo 2026, con actividades mensuales centradas en la cocina local y los productos de kilómetro cero.

Antequera, capital gastronómica 2026 Actividades gastronómicas propuestas: Jornadas de cocina saludable con productos locales.

Actividades en torno a la Cuaresma y la Semana Santa.

La feria «Antequera, Qué Bien me Sabe» y la Real Feria de Agosto, con su tradicional concurso nacional de porra antequerana.

Citas nacionales como A Todo Queso o el festival Sport Gourmet, que une gastronomía y deporte.

Además, el plan incluye una estrategia de promoción turística y de medios, destinada a proyectar la imagen de Antequera como una capital gastronómica con identidad patrimonial, apoyada en su condición de Ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO, la única entre las aspirantes.

La cuenta atrás

La decisión final se conocerá el 17 de octubre, cuando el jurado —formado por representantes del Ministerio de Turismo, Hostelería de España, el Instituto de Calidad Turística y la Asociación de Agencias de Viaje— elija entre las dos finalistas.

Sea cual sea el resultado, la candidatura ha servido para reforzar la imagen de Antequera como un territorio de sabores propios, capaz de combinar la tradición culinaria con la proyección turística. «Llegar hasta aquí ya es un reconocimiento», afirmó Barón, «pero si ganamos, será el premio al trabajo de todo un pueblo que ha sabido convertir su historia y su cocina en su mejor carta de presentación».