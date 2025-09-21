Las tortillas gigantes del Bar Santos: un icono a los pies de la Mezquita

La escena es habitual en el centro de Córdoba: turistas y cordobeses guardan cola a las puertas del Bar Santos, esperando su turno para probar una de las tortillas de patatas más célebres de España.

Con su ubicación privilegiada, justo enfrente de la Mezquita-Catedral, este pequeño establecimiento se ha convertido en todo un referente gastronómico y en una parada obligada para quienes recorren la ciudad.

Una tortilla de récord en Córdoba

El secreto del éxito del Bar Santos se encuentra en su tortilla de patatas gigante, elaborada a diario con alrededor de 20 huevos y más de 5 kilos de patatas. El resultado es una pieza de varios centímetros de grosor que se corta en porciones generosas, ideales para tomar en barra o llevarse mientras se pasea por el entorno monumental.

La receta, sencilla, es la misma desde hace más de cinco décadas: patatas bien pochadas, huevos batidos y el punto justo de sal. El resultado es una tortilla jugosa en su interior y con la consistencia suficiente para aguantar el corte de las raciones que despachan cada día.

Éxito en redes sociales

El Bar Santos no solo es conocido en Córdoba. En los últimos años, sus tortillas han alcanzado una enorme repercusión en redes sociales, convirtiéndose en contenido recurrente para influencers y creadores gastronómicos de toda España. Fotografías y vídeos mostrando el tamaño de las porciones y el corte de la tortilla acumulan miles de visualizaciones, reforzando la fama de un plato que ya era icónico mucho antes de la era digital.

Instagram y TikTok han hecho que jóvenes viajeros incluyan la visita al Bar Santos en sus itinerarios por Córdoba, atraídos por la experiencia de probar una tortilla que ha conquistado a generaciones enteras.

Porción de tortilla en el Bar Santos BAR SANTOS

Santos, un clásico de los años 60

Fundado en la década de 1960, el Bar Santos nació como un pequeño local junto a la Mezquita-Catedral. Con el tiempo, su tortilla de patatas se convirtió en la estrella indiscutible de la carta, hasta el punto de eclipsar al resto de la oferta. A día de hoy, sigue siendo el producto más demandado, aunque el bar mantiene una selección de tapas y raciones típicas de la zona.

La fama del establecimiento se cimentó gracias al boca a boca de los propios cordobeses y visitantes, que encontraban en la tortilla de Santos un bocado tan humilde como irresistible. Ese prestigio local fue creciendo hasta consolidarse como una de las paradas imprescindibles para cualquier amante de la gastronomía española.

Colas para conseguir una porción de tortilla

La imagen de las colas a las puertas del Bar Santos forma parte del paisaje habitual de la Judería cordobesa. Cualquier día de la semana es fácil ver a grupos de turistas esperando su turno para hacerse con una porción y disfrutarla en la calle, con la Mezquita como telón de fondo.

Con más de medio siglo de historia, el Bar Santos ha logrado lo que muy pocos bares en España: convertir un plato tan común como la tortilla de patatas en una seña de identidad de la ciudad. Su ubicación, su receta y la fidelidad de sus clientes han hecho de este local un emblema de la gastronomía cordobesa, capaz de atraer a visitantes de todo el mundo.