Ibéricos de lujo en el Valle de Los Pedroches

Hablar de ibéricos con denominación de origen Valle de Los Pedroches es hablar de COVAP, la empresa más representativa de esta D.O.P y una de las cuatro denominaciones de origen protegidas que tiene el jamón ibérico en España.

Cada dos años, esta coopertativa bajo la que se amparan cerca de 3.500 ganaderos, lanza la edición limitada Alta Expresión Luxury Collection , la joya de la corona de sus productos de bellota 100% ibéricos, que provienen de cerdos 100% raza ibérica alimentados con bellota durante la montanera. Piezas a valadas por los precintos de la D.O.P y de la Norma de Calidad del Ibérico, con más de 36 meses de curación.

Inspirada en el manto de estrellas que baña las noches sobre el mar de encinas del Valle, en el norte de la provincia de Córdoba, esta colección de tentaciones ibéricas es todo un referente de garantía, autenticidad y exclusividad dentro y fuera de nuestras fronteras.

La región donde nacen, se alimentan, crecen, mueren y se curan sus cerdos de raza 100% ibérica que y que dan lugar a estos exclusivos productos es la mayor dehesa continuada del mundo, unas 300.000 hectáreas de encinar que suponen el 10 % del total nacional y el enclave perfecto para el origen de los productos más exquisitos.

¿Y qué hace tan especiales a sus ibéricos y más concretamente a esta edición Alta Expresión Luxury Collection? La dedicación a cada uno de los cerdos en cada etapa de su vida. Desde el entorno en el que crecen hasta a la selección genética homogénea, pasando por la apuesta por la ganadería extensiva para que crezcan en libertad o el cuidado de su alimetación desde que vienen al mundo.

Así producen «créme de la créme» de sus productos, donde la infiltración de grasa y su veteado anacarado, la textura, el color rubí, el brillo y por supuesto el sabor final, umami, dulce y salado al mismo tiempo, alcanzan su máximo exponente.

Desde el nacimiento del animal hasta que el producto llega al plato, COVAP controla todo el proceso de de vida y crecimiento, incluyendo la alimentación desde sus primeros días de vida hasta la montanera, su etapa final.

De esta manera garantizan tanto su calidad de vida (todos sus productos cuentan con el certificado de Bienestar Animal AENOR Conform) , como la del embutido final que llega al comensal.

Alta Expresión de Los Pedroches: el camino hacia una leyenda

Para el lanzamiento de la línea se han inspirado en una antigua leyenda que desmontaría la del camino de los tres Reyes Magos hacia Belén porque, como explican desde la casa., «¿y si no es como nos la han contado? ¿Y si no fueron magos, sino sabios? ¿Y si su viaje no partió de Oriente, sino de un lugar mucho más cercano? ¿Y si partiero desde Tartessos, al sur de la Península Ibérica, concretamente, en el Valle de los Pedroches?

La búsqueda del Camino a la Verdad, simbolizada por una estrella de ocho puntas, y el regreso a casa de estos sabios para contar lo acontecido siguiendo a la estrella polar, perteneciente a la constelación de la Osa Menor, es la base de la leyenda que inspira el diseño de esta nueva edición limitada y de lujo de Alta Expresión COVAP».

Esta leyenda que ha inspirado el original y especial diseño de la Colección podrá verse en realidad aumentada mediante un código QR que hay en cada uno de los estuches.

Packs de lujo perfectos para regalar (o regalarse) esta Navidad

Con un packaging elegante de estética navideña, la colección Alta Expresión Luxury Collection consta de cinco lotes de productos de bellota 100% ibéricos perfectos para disfrutar y degustar en estas navidades.

La joya de esta exclusiva y limitada colección es el Jamón de bellota 100% ibérico Alta Expresión de Los Pedroches añada 2019 . Tan solo 420 piezas de entre 8 y 9 kilos cada una, especialmente seleccionadas por los maestros jamoneros de COVAP, curadas lentamente durante más de cincuenta meses en sus bodegas naturales y con el aval de la Denominación de Origen los Pedroches, componen este lote por excelencia.

El precio de la pieza (no apta para todos los bolsillos) es producto de su calidad y su añada. Un jamón que empezó su curación en 2019, pero que su historia se remonta hasta seis años atrás , en 2017, cuando nació el cerdo del que proviene.

Así el animal iniciaría su montanera a finales de 2018, última fase de la cría del cerdo ibérico en donde este se dedica principalmente a comer y dormir en libertad, llegando a duplicar su peso (de 8 a 16 kg aproximadamente durante este periodo) gracias a la ingesta de hasta 10 kilogramos de bellota diaria (600 durante toda la montanera) en los que recorren hasta 10 km de dehesa en libertad.

Cada jamón lleva un certificado de autenticidad y un precinto inviolable con la que el cliente podrá descubrir la trazabilidad y el origen de cada pieza.

Este lote s e completa con un cuchillo jamonero profesional (de acero alemán y mango con diseño exclusivo) y una botella de Malabrigo 2019, uno de los vinos de alta gama de la bodega Cepa 21, situada entre las más prestigiosas e innovadoras de la D.O. Ribera del Duero.

Agustín Díaz Camacho, Brand Ambassador de COVAP

A este pack le siguen otros cuatro lotes «de lujo», como el Luxury AX nº1, selección loncheado a cuchillo de alta expresión, un estuche perfecto para aquellos que deseen degustar lo mejor de Alta Expresión (AX) sin complicaciones. Este lote de degustación contiene un total de cinco sobres de 70 g cada uno de jamón y paleta de bellota 100% ibéricos cortados a cuchillo, lomo, salchichón y chorizo de bellota ibéricos loncheados.

El segundo incluye medio lomo (450 g. aprox), salchichón (450 g. aprox), chorizo (450 g. aprox), todos productos 100% ibéricos de bellota Alta Expresión, y un mantel individual de algodón bordado en hilo de seda de plata.

El lote nº3 de la colleción Luxury Collection está compuesto por medio lomo de bellota 100% Ibérico (450 g. aprox) y dos piezas de caña de presa de bellota Ibérica (350 g. aprox cada una), una con pimentón y otra sin pimentón, así como incluye un mantel de algodón bordado en hilo de seda de plata.

Por último, el lote Luxury AX nº4 es un estuche con 18 sobres de 70 g de jamón de bellota 100% Ibérico Alta Expresión cortado a cuchillo, pensado para todos aquellos que buscan la máxima comodidad estas navidades sin renunciar a todo el sabor de este producto.

Ibéricos con trazo, una apuesta por la máxima calidad

Gracias al sistema de trazabilidad de COVAP , es posible localizar de manera individual el historial de cada una de sus piezas, todas ellas procedentes de cerdos de raza 100% ibérica inscritos en el árbol genealógico, criados en libertad y alimentados a los pies de las encinas centenarias de la dehesa de los Pedroches.

El esfuerzo de los ganaderos de la cooperativa y su experiencia, heredada de generación en generación, así como su compromiso desde siempre con las buenas prácticas ganaderas ha hecho que Ibéricos COVAP haya conseguido el certificado de Bienestar Animal AENOR Conform, que acredita el cumplimiento de los requisitos del protocolo de bienestar en sus cerdos de raza 100% ibérica.

Sobre COVAP

Es una cooperativa agroalimentaria de primer grado que se fundó en el año 1959 para defender y mejorar la renta y la calidad de vida de sus socios ganaderos.

En la actualidad, el Grupo COVAP, que cuenta con una plantilla de 1.232 personas, lo forman, además de la Cooperativa, las empresas participadas Lactiber, Làctia, Naturleite y COVAP USA, entre otras.

Su modelo, asentado en las personas, contribuye al desarrollo económico, social y cultural del medio rural en que se asienta y está plenamente orientado a satisfacer las necesidades del consumidor, abarcando todos los eslabones de la cadena: agricultura, alimentación animal, ganadería, industria y comercialización. Esto permite garantizar la trazabilidad, alimentos seguros y más saludables.