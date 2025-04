‘Red Córdoba Sin gluten': La nueva App que transforma la vida de los celíacos en Córdoba

La Asociación de Celíacos de Córdoba (Aceco) ha presentado una innovadora aplicación y página web, Red Córdoba Sin Gluten, diseñada para mejorar la experiencia de vida y gastronómica de los celíacos. Esta iniciativa incluye más de 30 establecimientos de restauración y hostelería locales que ofrecen menús adaptados para personas que no pueden consumir gluten. Durante la presentación, Blanca Torrent, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), destacaron que esta herramienta tecnológica ayudará tanto al turismo como a la calidad de vida y socialización de los ciudadanos , además de visibilizar el compromiso de las empresas de restauración cordobesa con la atención y el bienestar de los celíacos.

Elena Quiles, representante de la Asociación de Celíacos de Córdoba, afirmaba que esta aplicación representa un cambio significativo para las personas con celiaquía, quienes a menudo enfrentan dificultades al no saber dónde pueden comer de manera segura . «Es un día importante para los que somos celíacos y no me quedo corta si digo que ha cambiado la vida de los celíacos. El no saber dónde comer es muy duro para nosotros», expresó Quiles. La app y la página web no solo geolocalizan restaurantes seguros sin contaminación cruzada, sino que también ofrecen asesoramiento y formación a los establecimientos para garantizar una oferta libre de gluten. «Nosotros hemos cambiado la forma de trabajar de muchos de los restaurantes, todos los que están en la red han tenido una acogida muy importante, han ido todos a una, han querido mostrar su solidaridad con los celíacos», exponía. Quiles aprovechó para hacer un llamado a más restaurantes de la capital para que se unan a esta red y reciban formación gratuita de Aceco.

Esta red, disponible también en otras ciudades andaluzas como Sevilla y Málaga, supone un antes y un después para los celíacos y sus familias. Blanca Torrent explicaba que la aplicación se erige como «una herramienta fundamental» y un reclamo turístico porque «queremos que la restauración no pierda ninguna oportunidad» . La aplicación o la página web permite geolocalizar de forma gratuita todos los espacios de restauración o hostelería con parte o toda su carta libre de gluten, pero de forma segura, con un sello de garantía.

La Universidad de Córdoba también juega un papel clave en esta iniciativa, ya que organiza y realiza diversas jornadas de índole divulgativa e informativa para poder estudiar el impacto económico y jurídico del uso de la aplicación. «Queremos y creemos que la implantación de esta red ofrece a las empresas que se quieran adherir una herramienta de primer nivel que favorecerá el impacto económico y empresarial », comentaba el responsable del Aula Universidad, Turismo y Empresa (Ucoturem) de la Universidad de Córdoba, José Manuel Serrano.

La app Red Córdoba Sin Gluten se presenta como una herramienta fundamental para los celíacos, permitiéndoles disfrutar de la variada oferta gastronómica de Córdoba con total seguridad y comodidad. Los usuarios pueden realizar búsquedas en el mapa o bien por categorías para encontrar hornos, panaderías y restaurantes según el tipo de comida, como italianos, mexicanos o comida tradicional cordobesa, entre otros. La aplicación está abierta a seguir incorporando establecimientos que garanticen parte de su carta y productos sin gluten.