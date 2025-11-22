Suscribete a
ABC Premium

montaditos clásicos

Así sabe el Juanito, el montadito favorito de muchos cordobeses

Descubre esta sencilla y rica propuesta de Casa Tollín y Carrasquín

Un día por Bujalance: opciones para comer y disfrutar de la gastronomía local

Montadito el Juanito de Casa Tollín y Carrasquín en Córdoba
Montadito el Juanito de Casa Tollín y Carrasquín en Córdoba foo_dingsvq

Mercedes Ordóñez

Córdoba

En Córdoba hay bocados que se ganan la fama sin campañas publicitarias. A veces basta una barra, un pequeño pan y una mezcla de ingredientes bien pensada para convertir un montadito en un pequeño mito local.

Es lo que ha ocurrido con el Juanito, una ... de las propuestas más queridas, y más pedidas, de Casa Tollín y Carrasquín, dos establecimientos que funcionan como un solo corazón gastronómico a escasos pasos de las Tendillas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app