GUÍA
Un día por Bujalance: opciones para comer y disfrutar de la gastronomía local
Desde cocina tradicional hasta tabernas con historia, estos lugares te acompañan entre patios, calles blancas y sabores de la campiña cordobesa
Desayuna churros con chocolate por el centro de Córdoba
Mercedes Ordóñez
Córdoba
Bujalance es un rincón de la Campiña cordobesa lleno de sabor, con más de medio siglo de historia hostelera que se refleja en restaurantes familiares, tabernas de toda la vida y espacios tranquilos para comer tras visitar su castillo o pasear por sus plazas.
En ... esta guía proponemos cinco paradas clave para saborear su gastronomía, cada una con su carácter: cocina casera, salones clásicos, tapas de pueblo y espacios para conversar y descansar. Es la ruta perfecta para disfrutar de la gastronomía y la autenticidad local en un día por este pueblo andaluz.
Restaurante El Tomate
El Tomate es un referente de la cocina casera de Bujalance y cuenta con un Solete de la Guía Repsol desde 2021.
El restaurante familiar fue fundado por los antepasados del actual propietario y ha sido gestionado por la familia desde hace décadas. Su carta incluye platos cordobeses tradicionales como su famoso flamenquín cordobés, rabo de toro, chuletas, patatas rellenas, arroz caldoso con bogavantes, guisos, potajes o estofados, entre otras muchas propuestas típicas del recetario cordobés.
¿Dónde comer en Bujalance?
Restaurante El Tomate
-
C. Rector Viejo, 2. Bujalance. Córdoba
-
957 17 02 62
Restaurante Casa Patricio
Este restaurante fue fundado en 1970 por Patricio Pozuelo y Emilia Jiménez, quienes compraron una antigua taberna para dar vida al negocio familiar. Hoy son sus hijos quienes gestionan el local.
Su carta ofrece platos como cordero asado, cholondros de lomo con majado o pastel de verduras, junto a nuevas interpretaciones según la temporada.
También cuentan con menú diario a un precio razonable y con menús para eventos, ya que disponen de salones amplios.
Dónde comer por Bujalance
Restaurante Casa Patricio
-
Avenida Doctor Fleming, 64. Bujalance (Córdoba)
-
957170142
Taberna La Paloma
En esta pequeña taberna local podemos encontrar desde carnes y pescados a propuestas más relajadas como pizzas o bocadillos. En su carta destacamos los boquerones en vinagre, las patatas a lo pobre, los cholondros, las zapatillas de lomo o salmón, las bolitas de flamenquín o sus dobladitos de chorizos, entre otras muchas opciones.
Una taberna en Bujalance
Taberna La Paloma
-
Ronda, 21B. Bujalance. Córdoba
-
616 90 21 26
Restaurante Casa Villena
En este pequeño establecimiento con una acogedora terraza en la plaza mayor del pueblo, podemos encontrar platos sencillos, pero caseros. En su carta destacamos sus pescados fritos, zapatillas, revuelto de verduras, croquetas, patatas al horno o una selección de carnes.
Una comida para toda la familia en Bujalance
Restaurante Casa Villena
-
Pl. Mayor, 16. Bujalance. Córdoba
-
957 17 05 62
Bar Cafetería Plaza
El Bar Cafetería Plaza es otra propuesta para comer en Bujalance, especialmente atractiva para quienes buscan algo más informal: desayunos, tapas, cafés y bocadillos. Su localización central y su reputación entre los vecinos del municipio lo convierten en un buen punto de encuentro para una parada relajada durante un día de visita a este pueblo cordobés.
¿Dónde tapear en el centro de Bujalance?
Bar Cafetería Plaza
-
Pl. Mayor, 22. Bujalance. Córdoba
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete