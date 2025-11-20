Un día por Bujalance: opciones para comer y disfrutar de la gastronomía local

Bujalance es un rincón de la Campiña cordobesa lleno de sabor, con más de medio siglo de historia hostelera que se refleja en restaurantes familiares, tabernas de toda la vida y espacios tranquilos para comer tras visitar su castillo o pasear por sus plazas.

En ... esta guía proponemos cinco paradas clave para saborear su gastronomía, cada una con su carácter: cocina casera, salones clásicos, tapas de pueblo y espacios para conversar y descansar. Es la ruta perfecta para disfrutar de la gastronomía y la autenticidad local en un día por este pueblo andaluz.

Restaurante El Tomate

Rabo de toro en El Tomate de Bujalance GURMÉ

El Tomate es un referente de la cocina casera de Bujalance y cuenta con un Solete de la Guía Repsol desde 2021.

El restaurante familiar fue fundado por los antepasados del actual propietario y ha sido gestionado por la familia desde hace décadas. Su carta incluye platos cordobeses tradicionales como su famoso flamenquín cordobés, rabo de toro, chuletas, patatas rellenas, arroz caldoso con bogavantes, guisos, potajes o estofados, entre otras muchas propuestas típicas del recetario cordobés.

¿Dónde comer en Bujalance? Restaurante El Tomate C. Rector Viejo, 2. Bujalance. Córdoba

957 17 02 62

Restaurante Casa Patricio

Churros con chocolate en el Bar Marta de Córdoba GURMÉ

Este restaurante fue fundado en 1970 por Patricio Pozuelo y Emilia Jiménez, quienes compraron una antigua taberna para dar vida al negocio familiar. Hoy son sus hijos quienes gestionan el local.

Su carta ofrece platos como cordero asado, cholondros de lomo con majado o pastel de verduras, junto a nuevas interpretaciones según la temporada.

También cuentan con menú diario a un precio razonable y con menús para eventos, ya que disponen de salones amplios.

Dónde comer por Bujalance Restaurante Casa Patricio Avenida Doctor Fleming, 64. Bujalance (Córdoba)

957170142

Taberna La Paloma

Rosca ibérica de la Taberna La Paloma de Bujalance GURMÉ

En esta pequeña taberna local podemos encontrar desde carnes y pescados a propuestas más relajadas como pizzas o bocadillos. En su carta destacamos los boquerones en vinagre, las patatas a lo pobre, los cholondros, las zapatillas de lomo o salmón, las bolitas de flamenquín o sus dobladitos de chorizos, entre otras muchas opciones.

Una taberna en Bujalance Taberna La Paloma Ronda, 21B. Bujalance. Córdoba

616 90 21 26

Restaurante Casa Villena

Croquetas del Restaurante Casa Villena GURMÉ

En este pequeño establecimiento con una acogedora terraza en la plaza mayor del pueblo, podemos encontrar platos sencillos, pero caseros. En su carta destacamos sus pescados fritos, zapatillas, revuelto de verduras, croquetas, patatas al horno o una selección de carnes.

Una comida para toda la familia en Bujalance Restaurante Casa Villena Pl. Mayor, 16. Bujalance. Córdoba

957 17 05 62

Bar Cafetería Plaza

Bar Cafetería Plaza de Bujalance (Córdoba) GURMÉ

El Bar Cafetería Plaza es otra propuesta para comer en Bujalance, especialmente atractiva para quienes buscan algo más informal: desayunos, tapas, cafés y bocadillos. Su localización central y su reputación entre los vecinos del municipio lo convierten en un buen punto de encuentro para una parada relajada durante un día de visita a este pueblo cordobés.