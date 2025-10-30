Los huesos de santo de La Sultana en Córdoba

Con la proximidad del Día de Todos los Santos, las vitrinas de las pastelerías cordobesas vuelven a llenarse de dulces tradicionales, y una de las estrellas de esta temporada son los huesos de santo. En la ciudad, Pastelerías La Sultana es uno ... de los establecimientos que ofrece este clásico dulce, y trabaja tanto el hueso de santo clásico liso como el relleno.

Los huesos de santo: una tradición muy dulce

Los huesos de santo son un postre emblemático en España durante los primeros días de noviembre. Se elaboran a partir de una pasta de mazapán que forma la «cáscara» exterior, moldeada con forma alargada que evoca un hueso, y que se rellena tradicionalmente de yema. En ocasiones, se presentan lisos (sin relleno visible) y otras versiones llevan rellenos variados como yema, cabello de ángel, u otras confituras.

La Sultana, un clásico en Córdoba

La Sultana es una referencia en Córdoba dentro del mundo de la repostería artesanal. Con obradores situados en Avenida de Jesús Rescatado y Cronista Salcedo Hierro, la pastelería lleva años consolidándose por su variedad de dulces, bollería, panadería, productos sin lactosa y opciones más saludables sin grasas trans.

Más allá del hueso de santo

La Sultana tiene también entre sus productos de otoño las típicas gachas cordobesas y los pestiños.

Aunque los huesos de santo ocupan un lugar central en la oferta estacional, La Sultana podemos encontrar también tartas por encargo, bollería, empanadas, productos de panadería artesanal y opciones para dietas especiales (sin lactosa, sin azúcares añadidos).

Un dulce típico del Día de Todos Los Santos

Cada año, los huesos de santo no solo son un dulce que endulza sobremesas, sino un recuerdo compartido: son parte de la tradición culinaria otoñal que une generaciones.

Para quienes estén en Córdoba estos días, acercarse a La Sultana y probar su hueso de santo puede ser una experiencia que combina historia, sabor auténtico y un pequeño encuentro con la tradición dulce de la ciudad.