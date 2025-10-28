Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Detenido un hombre por atropellar a su expareja en El Pedroso

GUÍA

Dónde disfrutar de una buena comida italiana en Córdoba

Una ruta italiana en Córdoba: siete mesas donde pasta, pizza y vino saben al otro lado del Mediterráneo

La nueva Cafetería Sol de Córdoba lo tiene todo: desayunos, meriendas y espacio para celebrar con amigos

Plato de pasta del Restaurante Toscana del Grupo Voltereta (Córdoba)
Plato de pasta del Restaurante Toscana del Grupo Voltereta (Córdoba) gurmé

Mercedes Ordóñez

Córdoba

La cocina italiana ha conquistado los paladares de Córdoba con esa mezcla de tradición, buen producto y estilo relajado para comer o cenar sin prisa. En Córdoba encontramos una selección de establecimientos que trasladan ingredientes, técnicas y ambiente de la península itálica a las mesas ... de los barrios cordobeses: pastas al dente, pizzas de horno de leña, tiramisú, cafés largos y vinos que invitan a alargar la sobremesa

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app