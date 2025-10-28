Dónde disfrutar de una buena comida italiana en Córdoba

La cocina italiana ha conquistado los paladares de Córdoba con esa mezcla de tradición, buen producto y estilo relajado para comer o cenar sin prisa. En Córdoba encontramos una selección de establecimientos que trasladan ingredientes, técnicas y ambiente de la península itálica a las mesas ... de los barrios cordobeses: pastas al dente, pizzas de horno de leña, tiramisú, cafés largos y vinos que invitan a alargar la sobremesa

En GURMÉ Córdoba, te acompañamos por siete restaurantes donde disfrutar de una comida con sabor italiano, sin salir de la ciudad. Desde pizzerías tradicionales hasta propuestas de alta cocina que rinden homenaje a la gastronomía del «Bel Paese». ¿Nos vamos a saborear Italia?

Restaurante El Patrón

Una de las pizzas del Restaurante El Patrón de Córdoba GURMÉ

En pleno casco histórico de Córdoba, El Patrón ocupa una antigua casa de vecindad transformada en restaurante-pizzería, lo que le da un carácter distintivo en su arquitectura. Ellos lo definen como «cocina italiana de toda la vida» y enfatizan el uso de ingredientes de gran calidad.

En su carta ofrecen pizzas, pasta, pescados y ensaladas, y la carta de vinos recoge copas de verdejo, lambrusco o rosados, ideales para maridar con las pizzas.

¿Dónde comer pizza en Córdoba? Restaurante El Patrón Calel Enrique Redel. 3- Córdoba

957 48 49 70

Restaurante Si Quiero

Una de las pizzas propuestas para una cena romántica en Restaurante Si Quiero GURMÉ

Ubicado en la Carretera de Trassierra, junto al centro comercial Hipercor, Si Quiero es un restaurante de cocina italiana contemporánea que ha logrado consolidarse como uno de los referentes de la ciudad.

En su oferta gastronómica se encuentran pizzas de masa ultrafina, pastas frescas, entrantes elaborados y combinaciones audaces como la «pizza Salmorejo» con jamón ibérico o la «Pistacchele» con burrata y pistacho.

Dónde comer pasta en Córdoba Restaurante Si Quiero Rotonda Hipercor, Calle Sta. María de Trassierra, 41. Córdoba

957 74 79 51

Restaurante Casa Mia

Plato de pasta en Restaurante Casa Mia GURMÉ

Restaurante Casa Mía se presenta como una propuesta italiana auténtica con raíces en la región de Puglia, sur de Italia, y que cuenta con un horno de leña «único en la ciudad».

En su carta figuran entrantes como burrata, canoli y tiramisú, pizzas (también vegetarianas) y pastas, todo ello en un local con terraza y ambiente informal-cuidado.

Cabe destacar que tienen en mente abrir un segundo local enfocado en aperitivos italianos.

¿Dónde hay un restaurante italiano en Córdoba capital? Restaurante Casa Mia C. María la Judía, 16. Córdoba

683 23 46 49

La Fabbrica Pizzería

Selección de pizzas de La Fabbrica Pizzdería GURMÉ

Inaugurada en junio de 2014, La Fabbrica Pizzería se sitúa en la calle Albéniz y propone un «nuevo concepto de la pizza» que, según su presentación, pretende romper con el estereotipo de la pizza congelada mediante recetas originales, productos frescos y horno de calidad.

Su carta incluye pizzas de elaboración artesanal, opciones vegetarianas y sin gluten, y alterna entrantes (croquetas, tablas) con menús para llevar o cenas en sala.

Gracias a sus precios moderados se posiciona como una alternativa sólida para quienes buscan comer pizza en Córdoba.

Una pizza margarita en la capital cordobesa La Fabbrica Pizzería C. Albéniz, 16. Córdoba

957 84 62 02

Pizzarelli Ollerias

Ensalada Mavericks en Pizzarelli Ollerias GURMÉ

Pizzarelli Ollerías ofrece una experiencia de pizza artesanal con obrador propio. Su perfil en redes sociales indica que trabajan con obrador, y fichas de directorio destacan la variedad de pizzas y opciones veganas.

Su formato está más orientado al take-away y al reparto adomicilio, aunque disponen de espacio para comer en local.

¿Dónde hay un italiano en Córdoba? Pizzarelli Ollerias Av. de las Ollerías, 33. Córdoba

957 11 15 55

La Tradizione

Pinsa veggie en La Tradizione de Córdoba GURMÉ

Abierta en 2022, La Tradizione se ubica en la calle Escritor Azorín 3, Córdoba, y se describe como un establecimiento que difunde la cultura italiana de la pasta al horno y otros platos clásicos.

Está situado en pleno casco histórico, con carta que incluye pastas, pizzas, vinos italianos y un ambiente acogedor.

Comer pasta y pizza en Córdoba La Tradizione C. Blanco Belmonte, 6. Córdoba

638 79 37 98

Voltereta Toscana - Córdoba

Propuesta del restaurante Toscana en Córdoba del Grupo Voltereta GURMÉ

Voltereta Toscana es el nuevo restaurante del grupo Voltereta en Córdoba, cuya apertura, en un inmueble histórico de la Judería que fue la Casa de los Manríquez, tuvo una gran acogida el pasado agosto.

La propuesta se describe como «una experiencia gastronómica diseñada para transformar espacios cotidianos en escenarios únicos» y su carta se inspira en la cocina italiana (pasta fresca, pizzas, recetas tradicionales reinterpretadas) con ambiente temático.

Como nueva incorporación al panorama italiano de Córdoba, su ventaja está en la ambientación, la narrativa de marca y el enfoque de «viaje sensorial» hacia Italia, lo que la convierte en opción atractiva para quienes buscan algo más que una pizza o pasta clásica.