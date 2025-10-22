Dónde comer en Fernán Núñez este otoño

Fernán Núñez es un municipio de la Campiña cordobesa que conjuga historia, producción agrícola tradicional y una oferta gastronómica que aprovecha su ubicación entre olivos, viñas y campos de cereales.

En sus restaurantes convergen platos de siempre, como guisos o carnes a la brasa, con ... locales que abren puertas para comidas familiares o grupos.

Esta guía de GURMÉ Córdoba no pretende establecer un podio, sino presentar unas opciones reales, cada una con su estilo, para quienes quieran comer bien en Fernán Núñez y alrededores.

Restaurante Conde de Fernán Núñez

Propuesta del restaurante Conde de Fernán Núñez GURMÉ

El establecimiento ofrece en su carta platos como el salmorejo cordobés, el pulpo a la parrilla, crujiente de rabo de toro sobre espuma de puré de patatas trufado o flamenquín de lomo a la carbonara, entre otros.

Ideal para comer cada día por su menú variada y sus fuera de carta.

¿Dónde comer salmorejo? Restaurante Conde de Fernán Núñez C. Adolfo Darhan, 19, 14520 Fernán Núñez, Córdoba

957 38 11 46

Mesón del Duque / La Tercia

Flamenquín cordobés en La Tercia GURMÉ

Este local fue fundado en el año 1675 por el tercer conde de Fernán Núñez, Francisco Gutiérrez de los Ríos, lo que le convierte en uno de los edificios de hostelería más antiguos de España.

Ubicado en la Plaza de Armas, su estilo es el de cocina típica cordobesa: flamenquines, medallones, salmorejo, carnes y pescados. Entre sus platos, destacan los revueltos de champiñones o de bacalao dorado, la carrillada ibérica, la brocheta de solomillo o el solomillo Mesón. De la carta de postres, el tiramisú, el arroz con leche o el pudding de castañas son una buena elección.

Un salmorejo en el Mercado de la Victoria Mesón del Duque / La Tercia Pl. de Armas, 3, 14520 Fernán Núñez, Córdoba

957 37 38 19

Restaurante La Juncá

Pescaito frito en restaurante La Juncá de Fernán Núñez GURMÉ

También conocido por algunos como «La Juncá - La Piscina», este restaurante ofrece comidas de mediodía y para grupos, con terraza exterior y aparcamiento cercano.

En su carta podemos encontrar chacinas. mariscos, carnes a la brasa y pescados a la plancha y fritos, entre otras propuestas.

¿Dónde comer salmorejo en Córdoba capital? Restaurante La Juncá PISCINA MUNICIPAL, Calle Don, C. Manuel Hidalgo, 14520 Fernán Núñez, Córdoba

957 94 59 84

Restaurante Quini

Arroz de restaurante El Quini GURMÉ

El Restaurante Quini ofrece en sus mesas cocina española con un ambiente familiar, una carta amplia y precios asequibles.

Ofrece menús del día, platos que van desde entrantes hasta carnes y pescados, y dispone de zona exterior o de terraza, lo que lo hace adecuado para una comida ligera o encuentro en grupo.