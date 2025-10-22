Suscribete a
Dónde comer en Fernán Núñez este otoño

Una selección de restaurantes con estilos diversos, desde el recetario tradicional hasta la cocina amable para familias, en el corazón de la Campiña Sur

Codillo al horno en Restaurante El Quini en Fernán Núñez GURMÉ

Mercedes Ordóñez

Córdoba

Fernán Núñez es un municipio de la Campiña cordobesa que conjuga historia, producción agrícola tradicional y una oferta gastronómica que aprovecha su ubicación entre olivos, viñas y campos de cereales.

En sus restaurantes convergen platos de siempre, como guisos o carnes a la brasa, con ... locales que abren puertas para comidas familiares o grupos.

