Dónde comer en Fernán Núñez este otoño
Una selección de restaurantes con estilos diversos, desde el recetario tradicional hasta la cocina amable para familias, en el corazón de la Campiña Sur
Mercedes Ordóñez
Córdoba
Fernán Núñez es un municipio de la Campiña cordobesa que conjuga historia, producción agrícola tradicional y una oferta gastronómica que aprovecha su ubicación entre olivos, viñas y campos de cereales.
En sus restaurantes convergen platos de siempre, como guisos o carnes a la brasa, con ... locales que abren puertas para comidas familiares o grupos.
Esta guía de GURMÉ Córdoba no pretende establecer un podio, sino presentar unas opciones reales, cada una con su estilo, para quienes quieran comer bien en Fernán Núñez y alrededores.
Restaurante Conde de Fernán Núñez
El establecimiento ofrece en su carta platos como el salmorejo cordobés, el pulpo a la parrilla, crujiente de rabo de toro sobre espuma de puré de patatas trufado o flamenquín de lomo a la carbonara, entre otros.
Ideal para comer cada día por su menú variada y sus fuera de carta.
-
C. Adolfo Darhan, 19, 14520 Fernán Núñez, Córdoba
-
957 38 11 46
Mesón del Duque / La Tercia
Este local fue fundado en el año 1675 por el tercer conde de Fernán Núñez, Francisco Gutiérrez de los Ríos, lo que le convierte en uno de los edificios de hostelería más antiguos de España.
Ubicado en la Plaza de Armas, su estilo es el de cocina típica cordobesa: flamenquines, medallones, salmorejo, carnes y pescados. Entre sus platos, destacan los revueltos de champiñones o de bacalao dorado, la carrillada ibérica, la brocheta de solomillo o el solomillo Mesón. De la carta de postres, el tiramisú, el arroz con leche o el pudding de castañas son una buena elección.
-
Pl. de Armas, 3, 14520 Fernán Núñez, Córdoba
-
957 37 38 19
Restaurante La Juncá
También conocido por algunos como «La Juncá - La Piscina», este restaurante ofrece comidas de mediodía y para grupos, con terraza exterior y aparcamiento cercano.
En su carta podemos encontrar chacinas. mariscos, carnes a la brasa y pescados a la plancha y fritos, entre otras propuestas.
-
PISCINA MUNICIPAL, Calle Don, C. Manuel Hidalgo, 14520 Fernán Núñez, Córdoba
-
957 94 59 84
Restaurante Quini
El Restaurante Quini ofrece en sus mesas cocina española con un ambiente familiar, una carta amplia y precios asequibles.
Ofrece menús del día, platos que van desde entrantes hasta carnes y pescados, y dispone de zona exterior o de terraza, lo que lo hace adecuado para una comida ligera o encuentro en grupo.
-
Av. Juan Carlos I, 19, 14520 Fernán Núñez, Córdoba
-
957 38 01 85
