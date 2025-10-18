«Lo que diga la rubia», el bar de Córdoba que te pone una tapa gratis con tu bebida

En Córdoba hay bares que se ganan a su clientela con una sonrisa, otros con un buen precio y algunos, como Lo que diga la rubia, con la tapa que acompaña cada bebida. Ubicado en el Pasaje Bujalance, 14, este local se ha convertido ... en una parada imprescindible para quienes disfrutan del tapeo tradicional, ese que convierte un refresco o una cerveza en la excusa perfecta para compartir un rato entre amigos.

Su propuesta es sencilla, pero efectiva: todas las bebidas vienen con tapa gratis. Una costumbre poco habitual en la ciudad, que aquí se sirve con orgullo y variedad.

En su mostrador desfilan opciones tan cordobesas como el salmorejo, el salpicón de marisco, o incluso pequeños montaditos de tortilla, bacon o queso. Los fines de semana, no falta algún arroz, fideuá o arroz negro, que cambia según el día y la inspiración del equipo.

Tapeo con sabor a Córdoba

Este nuevo bar Lo que diga la rubia ofrece tapas variadas

El horario de tapas está perfectamente definido: de martes a sábado, de 12:30 a 14:30 horas y de 20:30 a 22:00 horas, y los domingos al mediodía, en el mismo horario. En ese tramo, la barra y las mesas se llenan de vecinos del barrio y curiosos que llegan atraídos por el boca a boca, y por las redes sociales, donde el local es cada vez más popular.

Además de las tapas gratuitas, Lo que diga la rubia ofrece una carta con medias y raciones pensadas para compartir. Entre las favoritas de sus clientes se encuentran las croquetas de la Rubia, las berenjenas con miel o el pescaito frito.

Desayunos y ambiente familiar

Desayunos en Lo que diga la rubia

El día comienza temprano en Lo que diga la rubia, donde también se sirven desayunos con el mismo espíritu. El pan tostado con tomate, aceite y jamón, o las tostadas con mantequilla y mermelada, son los protagonistas de las mañanas de barrio, acompañados de un café bien hecho o un zumo de naranja recién exprimido. Un punto de encuentro para empezar el día con calma.

Un bar con esencia de barrio

El nombre del establecimiento, que despierta inevitablemente la curiosidad, resume bien su filosofía: una apuesta divertida, con personalidad, donde cada detalle está pensado para que el cliente se sienta como en casa. El local, acogedor, refleja ese espíritu cercano y alegre que tanto se valora en los bares de toda la vida.

En una Córdoba donde cada vez proliferan las propuestas gastronómicas más sofisticadas, Lo que diga la rubia reivindica el encanto del bar tradicional: cañas bien tiradas, tapas caseras, cocina sencilla y ambiente familiar. Esa combinación, unida a su buena ubicación y a su atención amable, ha hecho que se convierta en uno de esos sitios que siempre apetece visitar.