«A cuatro manos de cuchara y guisos»: Zuheros celebra un homenaje a la cocina de la tierra en el Hotel Rural Zuhayra

La Subbética cordobesa volverá a convertirse este diciembre en punto de encuentro para los amantes de la cocina tradicional con el evento gastronómico «A cuatro manos de cuchara y guisos», una propuesta del Hotel Rural Zuhayra, con la colaboración de Turismo de Zuheros, ... que reivindica el valor del fuego lento, los fondos trabajados y los sabores que han marcado generaciones.

EVENTO GASTRONÓMICO «A cuatro manos de cuchara y guisos» sábado 13 de diciembre

14:00 horas

Hotel Rural Zuhayra. Zuheros (Córdoba)

La cita será el sábado 13 de diciembre a las 14:00 horas, en el restaurante del propio hotel, donde los fogones reunirán a Cristina Jurado, chef ejecutiva del establecimiento, y a Jonathan Rodríguez, chef privado en Madrid con una reconocida trayectoria en cocina honesta y emocional. Ambos han diseñado un menú de ocho pases que combina técnica contemporánea y memoria culinaria, con la cuchara como hilo conductor.

Un menú que reivindica la estacionalidad y el sabor profundo

La propuesta arranca con una serie de aperitivos donde el producto local se hace notar desde el primer bocado: pimiento cristal con melva canutera de Tarifa y emulsión donostiarra, junto a un guiño directo al territorio con las croquetas de queso de Zuheros y frutos secos, acompañadas de otra versión clásica de jamón ibérico.

Los platos principales muestran un recorrido por diferentes fondos marineros y guisos tradicionales. Habrá un arroz meloso con pulpo a la brasa y fondo de carabinero, seguido del fideo fino con fondo de gamba roja y bacalao premium, dos propuestas en las que los caldos concentrados y el respeto por el mar marcan el ritmo.

No faltarán clásicos de cuchara, elevando recetas que forman parte del recetario popular: de manitas de ibérico deshuesadas con patatas paja, ejemplo del trabajo minucioso de ambos cocineros.

Como cierre salado, el menú incorpora un timbal de rabo de toro sobre parmentier de patata y chips de boniato, una versión afinada de un plato emblemático de la cocina cordobesa. El broche dulce llegará con una leche frita con crema de café y helado de chocolate, que mantiene la línea de tradición con un matiz contemporáneo.

La experiencia se completa con una bodega seleccionada para acompañar los distintos pases, con vinos como Frizzante Corona de Espinas, tempranillo blanco de Fernández de Piérola, tinaja syrah de Zaleo, garnacha tintorera ecológica de Arleón de Lar, además de referencias de Rioja.

Dos cocinas que dialogan desde el respeto al origen

Cristina Jurado explica la filosofía que da sentido al encuentro: «Queríamos crear una experiencia cálida, cercana, que hablara de hogar pero también de técnica. La cuchara tiene algo mágico: une, calma y emociona».

Jonathan Rodríguez, por su parte, destaca el papel inspirador del entorno: «Zuheros invita a recuperar los sabores esenciales. Cocinar aquí es un privilegio, porque el producto local y la tradición están presentes en cada rincón».

El evento está concebido como una celebración del territorio, de la estacionalidad y del producto de proximidad, elementos que definen la cocina del establecimiento y que conectan de forma natural con la propuesta del chef invitado.

Zuheros, un escenario que acompaña

El Hotel Rural Zuhayra, ubicado en uno de los pueblos más bonitos de España, se ha consolidado como un referente en la Subbética por su defensa de la cocina local y por su hospitalidad. Su restaurante apuesta por los sabores de siempre interpretados desde la sensibilidad actual, una línea que encaja con el espíritu del evento.

Entre sus compromisos destaca la puesta en valor del territorio, un aspecto esencial en un municipio como Zuheros, conocido no solo por su belleza arquitectónica y paisajística, sino también por la calidad de su producto local, entre ellos su célebre queso.