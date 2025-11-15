Daría Pastel: la nueva boutique de tartas en Córdoba donde cada dulce es una emoción

Daría Pastel es mucho más que una boutique de tartas: es un universo de sabores, colores y emociones de una emprendedora con una visión única de la repostería artesanal. Cada tarta es una pieza de autor, elaborada con técnica, mimo y una sensibilidad artística que ... convierte cada bocado en una experiencia llena de matices.

Interior de la Cafetería Sol en Córdoba capital GURMÉ

¿Quién o quiénes lo han puesto en marcha?

Este proyecto nace de la mano de Daría Rodnova, una repostera ucraniana afincada en Córdoba.

Daría Rodnova, propietaria de Daría Pastel GURMÉ

¿Cómo es su propuesta?

La propuesta de Daría Pastel combina técnica, arte y una cuidada selección de ingredientes. Es una repostería de autor que fusiona tradición e innovación con una paleta aromática exquisita, donde cada creación busca transmitir una emoción distinta.

Daría Pastel no es solo un sitio para probar dulces. Es un lugar donde las emociones se convierten en sabor.

¿Qué podemos encontrar en la pastelería?

En Daría Pastel encontramos creaciones icónicas como la Tarta de Lavanda, un equilibrio perfecto entre un bizcocho de lavanda suave y aromático, una crema de queso ligera y una confitura intensa de arándanos. Un postre elegante y floral que sorprende por su delicadeza; el Kinder Delice, capas de bizcocho de chocolate húmedo, crema de queso con leche condensada y un final goloso que recuerda a la infancia, pero con un toque gourmet; o la Terciopelo Esmeralda, una de las creaciones más especiales elaborada con bizcocho de espinacas, hierbabuena y limón, con crema de queso suave y confitura de frambuesa. Fresca, vibrante y absolutamente única.

Selección de productos elaborados por Daría Pastel GURMÉ

¿Qué más podemos probar?

Además de las tartas, Daría Pastel ofrece una colección de macarons artesanales con sabores como lavanda, limón, coco, pistacho, Baileys o vino tinto con especias, entre otros que cambian según la temporada. Cada macaron es una explosión de sabor en miniatura, elaborada con precisión y cariño.

Local de esta nueva pastelería cordobesa GURMÉ

¿Cómo es el local en el que se encuentra?

El local combina estética, artesanía y calidez. Cada detalle, desde la decoración hasta los aromas, refleja la esencia de Daría: creatividad, sensibilidad y pasión por la repostería. Es un espacio pensado para disfrutar, compartir y aprender.

Además, habrá clases y talleres, ¿verdad?

Sí, Daría Pastel será también un lugar de formación, donde niños y adultos podrán descubrir la magia de la repostería a través de talleres y clases creativas. Los primeros talleres comenzarán en Navidad, con actividades para elaborar dulces navideños, galletas decoradas, pequeños pasteles y otras piezas festivas. Un plan perfecto para disfrutar en familia, desarrollar la creatividad y vivir una experiencia diferente y deliciosa.

Dulces con un toque chic en Daría Pastel en Córdoba GURMÉ

¿Cuándo abre sus puertas?

Este 15 de noviembre es la inauguración oficial a las 11:00 horas

¿Dónde está esta nueva pastelería de Córdoba?

Daría Pastel se encuentra en el Pasaje José Manuel Rodríguez López, 5 (Córdoba).