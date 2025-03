Alpargatas: manual para llevar con estilo el calzado del verano

Se ha convertido en el calzado del momento. Bien sea por su comodidad, por un diseño versátil que soporta como pocos el paso de los años y las tendencias; o porque la mismísima primera dama de Estados Unidos decidió irse de compras en su visita a España a la tienda de Castañer, donde compró varios pares para ella y sus nietas –diseños que tardaría pocas horas en agostarse-. Sea por el motivo que sea, lo cierto es que llegada la época estival, las alpargatas llevan años convirtiéndose en el calzado favorito para esta época del año.

Como dato curioso, cabe añadir que su origen se remonta al antiguo Egipto. Los primeros fabricantes de alpargatas de España ofrecieron los prototipos de este calzado tan peculiar hace unos cuatro mil años, muchas de las cuales se atesoran hoy día en el Museo Arqueológico de Granada. Se trataba de un calzado ligero, con suela de yute y cuerpo de lona. Siglos más tarde sería un calzado muy popular entre campesinos, llegando incluso a formar parte de distintos trajes regionales. La firma de calzados Castañer, una fábrica familiar que data de 1927, fue una de las firmas que se encargó de popularizar este calzado en nuestro país y más allá de sus fronteras, llegando incluso a lucir sus diseños la propia Coco Chanel.

Es un calzado versátil, cómodo en la mayoría de ocasiones y muy fácil de combinar pero no todas las opciones son válidas a la hora de calzarse unas alpargatas. Varias expertas del sector responden a las principales dudas que pueden surgir a la hora de comprar este tipo de calzado. Un manual para llevarlas con estilo y no fracasar en el intento.

Alpargata Sardinia petite con estampado de cuadrod de mint&rose (112,50€); arriba, alpargata Lolita Bonita de Toni Pons (89,95€); abajo, alpargata Carina en color verde agua de Castañer (88€) y alpargata plana Muriel de Polín et Moi (45,99€). ABC Estilo

¿Qué combina con unas alpargatas?

Las alpargatas son un calzado perfecto para llevar 24/7 en verano. «Unas alpargatas pueden combinar con todo tipo de prendas, desde un vaquero a un maxi vestido o una minifalda», opina Victoria Nogales, estilista de famosas tan reconocidas como Edurne, Ana Guerra o Vanesa Martín entre otras. Una opinión en la que coincide con Priscila, CEO y fundadora de la marca de calzado Clooui: «Las sandalias de esparto son un calzado versátil que queda bien con casi todo. Son clásicas y a la vez actuales».

¿Cómo se llevan las alpargatas este verano?

«Las alpargatas que más se llevan este año son el modelo clásico de toda la vida, cuña en esparto natural y de lazada. El color estrella de esta temporada en cuanto a alpargata es el color crudo. Cuanto más «naturales» mejor», recomienda Victoria. La experta de Clooui así lo confirma en cuanto a venta: «el modelo que más éxito está teniendo sin duda es la alpargata clásica con cintas atadas al tobillo en colores vivos como el fucsia o el rojo, y por supuesto, en colores básicos como el negro o el crudo. Nosotros hemos reinterpretado este clásico poniendo cintas al tono de la alpargata para darles un toque más de color».

¿Cuándo no debo llevarlas?

A excepción de eventos que requieran una etiqueta concreta, existe tan amplia oferta de alpargatas en el mercado que puedes llevarlas prácticamente en casi cualquier ocasión. «Las hay de muchos tipos y con cuñas de diferentes alturas que pueden adaptarse a todo tipo de momentos», explica Victoria Nogales. La experta además recomienda no hacerlo si se prevé lluvia, ya que podrían estropearse.

Modelo Botafoch de Clooui (118,30€)

¿Puedo ir a una boda con alpargatas?

«Por supuesto, para mí es un básico en las bodas de verano. Además de cómodas, aporta un toque diferente y con estilo. Quedan muy bien combinadas con vestidos veraniegos», cuenta la estilista. «Cada vez es más común encontrar a novias e invitadas que lucen alpargatas desde el comienzo de la boda. Al ser un calzado cómodo y con un amplio abanico de posibilidades, es la opción perfecta para que no renunciar a bajarte de los tacones en todo el evento. En Clooui tenemos varios modelos en ante, como Botafoch y Salinas, o en hilo trenzado metalizado, como el modelo Mastella, que son excelentes opciones para llevar en una boda», explica Priscila.

¿Con qué prendas nunca debo combinarlas?

En cuanto a tejidos, la estilista lo tiene claro: «Yo recomiendo no mezclarlas con tejidos muy invernales como el cuero o el ante, creo que el contraste no es favorecedor. Me gusta que quede un efecto mucho más orgánico y natural».

¿Cómo saber la que más te favorece?

«Si eres bajita tienes que tener cuidado con las que llevan lazada porque acortan la figura, optar siempre por cuña será un acierto y si tipo zueco que deje despejado el tobillo mucho mejor», explica Virginia Nogales. «Si eres alta, puedes puedes llevar un modelo plano con mucho estilo. No tener nada en el tobillo siempre alargará visualmente la pierna y de esta manera se logrará un efecto visual más estilizado», aclara la experta.

Un diseño que pueda llevar con el paso de los años

Ambas expertas coinciden en apostar por un modelo clásico que resista al paso de los año, un calzado cómodo e ideal para incorporar al zapatero y usar año tras año. «Sin duda, la clásica alpargata con cintas al tobillo es un modelo que siempre tendrás en el armario. Un clásico reinventado año tras año en diferentes colores, texturas, tacones... una apuesta segura para lucir cada verano», concluye la CEO de Clooui.