La Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week se resolverá en una emocionante final a dos asaltos entre tres máximos aspirantes

La flota salió al agua con la intención de recuperar la prueba que no se pudo celebrar el día anterior, lo que se tradujo en una agotadora jornada a tres pruebas. El viento decidió colaborar, y aunque sopló inestable por momentos, permitió a los 13 equipos de nueve nacionalidades completar el programa y regresar a Puerto Portals con ocho parciales en sus casilleros después de cuatro días.

Primera del año para Paprec

La acción comenzó con 11-14 nudos de viento y subió hasta cerca de 20 a medida que avanzaba la prueba inicial. En la coreografía de presalida, Paprec logró la posición en el extremo izquierdo de la línea, la que a la postre se demostraría como la opción acertada. El equipo de Jean-Luc Pethuguenin, timoneado por Cedric Chateau y con la táctica de la leyenda oceánica Loïck Peyron, lideró todo el recorrido hasta anotar su primera victoria parcial de la temporada. Una penalización en el primer paso por boya relegaba al líder Platoon Aviation a cola del pelotón, aunque el barco de Harm Müller-Spreer conseguiría recuperar hasta firmar un noveno. Sus archirrivales Gladiator (segundo) y Quantum Racing powered by American Magic (tercero) le arañaban unos importantes puntos.

Sled, también por la izquierda

En la siguiente, el Sled de Takashi Okura anotaba su tercera victoria parcial de la temporada. El campeón del mundo y de las 52 SUPER SERIES en 2021 acertó por el lado izquierdo del campo, encontrando un carril limpio para escaparse al frente de la flota y ya no mirar atrás. Una apuesta similar de Provezza desembocó en un buen segundo para el barco de Ergin Imre en este primer evento con su nuevo Provezza XI. Tercero finalizó Quantum Racing powered by American Magic. Una nueva penalización de Platoon Aviation le costaba otros nueve puntos de lastre al barco alemán, lo que combinado con el sexto firmado por Gladiator, permitía a los de Tony Langley colocarse provisionalmente al frente de la tabla.

Drama en los metros finales

En la tercera salida, Alpha Plus también acertó por la izquierda, donde encontró vía libre para avanzar sin interferencias. En mitad de la flota, Platoon Aviation y Gladiator se jugaban el liderato provisional de Puerto Portals. El equipo alemán montaba el primer paso por boya quinto y el británico noveno. Mientras las posiciones al frente de la prueba ya no variarían, la emoción se centraba en el duelo entre los dos líderes del evento. Al término de una tensa empopada final, tres barcos se colaban in extremis por proa de Gladiator, que sumaba un frustrante décimo para alivio de Platoon Aviation (sexto). El barco alemán recuperaba el liderato.

Tres en tres puntos

La Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week se resolverá el domingo con una grand finale a dos pruebas. En la batalla por el cuarto título de la temporada, Platoon Aviation lidera con 38 puntos y tres de ventaja sobre el empate entre Gladiator y Quantum Racing powered by American Magic. Una renta insignificante en una flota de 13 barcos.

De regreso a Puerto Portals, el tripulante vigués de Platoon Aviation, Víctor Mariño, reconoció que hoy no habían podido replicar la sintonía y concentración de las jornadas previas: «Simplemente, ha sido un día complicado, muy complicado. Un día de equivocaciones y de nervios, de malas salidas y malas decisiones. En una flota tan numerosa y competitiva como esta, los errores los pagas muy caros. Ahora toca analizar lo que hemos hecho mal y por qué, e intentar volver a recuperar el nivel que demostramos los tres primeros días de este evento. La estrategia de cara a mañana será hacer nuestra regata y no olvidar que son puntos para el circuito».

La primera salida del último día de competición está programada para las 12:30h.

CLASIFICACIÓN

1. PLATOON (GER), Müller-Spreer, 1+2+4+1+3+9+9+6 = 35

2. GLADIATOR (GBR), Tony Langley, 3+1+10+5+1+2+6+10 = 38

3. QUANTUM (USA), Doug DeVos, 4+6+3+12+2+3+3+5 = 38

4. PAPREC (FRA), Jean Pethuguenin, 6+8+2+4+8+1+12+11 = 52

5. PHOENIX (RSA), Tina Plattner, 11+7+1+6+9+6+5+7 = 52

6. ALPHA+ (HKG), Tina Kang, 12+4+7+13+7+5+8+1 = 57

7. SLED (USA), Takashi Okura, 5+9+8+11+10+10+1+4 = 58

8. PROVEZZA (TUR), Ergin Imre, 7+13+12+2+6+13+2+3 = 58

9. ALEGRE (GBR), Andy Soriano, 10+10+5+8+12+4+7+2 = 58

10. INTERLODGE (USA), Gwen Fragomen, 8+3+9+3+4+7+11+13 = 58

11. CRIOULA (BRA), Renato Plass, 2+12+13+7+13+8+4+8 = 67

12. VAYU (THA), familia Whitcraft, 9+5+11+9+5+12+10+9 = 70

13. TEASING (FRA), De Turckheim, 13+11+6+10+11+11+13+12 = 87

