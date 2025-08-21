El Sevilla FC recuerda el quinto aniversario de la sexta Europa League

Los jugadores del Sevilla, en la previa de la final ante el Inter el 21 de agosto de 2020

El Sevilla se coronaba campeón de la Europa League por sexta vez en la ciudad alemana de Colonia en la extraña fecha de un 21 de agosto de 2020. Normalmente, los títulos europeos de los sevillistas en la Europa League (hasta siete) se han conquistado a finales del curso, durante un mes de mayo que ha llenado de efemérides. Sin embargo, en ese 2020, año de la pandemia, todo el deporte se retrasó y se vivieron escenas extrañas, como una final sin público ante el Inter de Antonio Conte.

Precisamente este entrenador italiano es quien desea llevarse ahora a una de las promesas de la cantera nervionense como Juanlu a Italia para jugar en el Nápoles. Aquella final disputada sólo delante de la prensa desplazada y un centenar de integrantes de los clubes de ambos equipo fue de las más complejas que han tenido que encarar los sevillistas en su historia, remontando un marcador adverso, aunque sin llegar a los penaltis, como sí le ha ocurrido en tres de las siete disputadas y ganadas (Espanyol, Benfica y Roma).

Luuk de Jong fue el encargado de empatar y poner por delante a los de Nervión, anotando Diego Carlos, en una chilena y con la inestimable ayudad de Lukaku, el definitivo 3-2 en el segundo periodo. Fue muy celebrada por todo lo que se estaba viviendo por culpa del Covid-19, demostrando una vez más que se trataba de la competición del Sevilla, donde equipo y club se transformaban por un objetivo grandioso.

«Cinco años después, aquella chilena de Diego Carlos sigue latente, al igual que la imborrable instantánea de Ever Banega con Jesús Navas y los dos cabezazos de Luuk de Jong, héroe de Colonia. Todo ello recuerda que, pase lo que pase, el Sevilla FC nunca se rinde», describe el Sevilla en su propia web. Cinco años de la sexta. A puerta cerrada. Y celebrada como una más en la historia.