Juanlu se sigue entrenando con el Sevilla, a la espera del Nápoles

El Sevilla suma este jueves una nueva jornada de preparación de cara al encuentro del lunes ante el Getafe y Matías Almeyda sigue contando con Juanlu. Aunque los contactos entre el club de Nervión y el Nápoles se han retomado en los últimos días, con una nueva propuesta napolitana encima de la mesa, el canterano sigue ejercitándose con el equipo, a la espera de la luz verde definitiva.

También se ha ejercitado con sus compañeros José Ángel Carmona, pese a esa propuesta del Nottingham Forest que está sobre la mesa del Sevilla, al igual que Dodi Lukebakio y Castrín, ausentes el miércoles por el reparto de las cargas de trabajo pero que este jueves ya han participado en el inicio de la sesión con todo el grupo.

Un entrenamiento más suma Rubén Vargas, después de que también ayer regresara al trabajo con el equipo, tras dejar atrás ese leve problema muscular que lo convirtió en baja para el partido en San Mamés. El suizo, en principio, podrá ser inscrito para el duelo del lunes, una vez que se confirme oficialmente el traspaso de Badé al Bayer Leverkusen.

De esta forma, Almeyda cuenta con las ausencias de Ramón Martínez, Stanis Idumbo y Adnan Januzaj, además de los lesionados de larga duración, Nianzou y Joan Jordán.

Más temas:

Sevilla FC