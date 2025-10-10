Rubén Vargas y Sow participan activamente en la victoria de Suiza en Suecia (0-2)

Los sevillistas Rubén Vargas y Djibril Sow tuvieron participación activa este viernes con Suiza en el choque que midió a su selección contra Suecia en el Friends Arena de Estocolmo, correspondiente a la jornada 3 del Grupo B de las eliminatorias europeas ... para la Copa del Mundo 2026. Los helvéticos consiguieron una importante victoria por 0-2, con goles de Granit Xhaka de penalti y Johan Manzambi, que los destaca en la primera posición del grupo con 9 puntos, pleno de triunfos.

Vargas fue titular y disputó 84 minutos del choque, hasta que fue sustituido por Manzambi, autor del segundo tanto suizo ya en el descuento. Por su parte, Sow jugó la última media hora del encuentro en Estocolmo saltando al campo en el minuto 59 reemplazando a Fabian Rieder.

El próximo lunes, a las 20.45 horas, Eslovenia - Suiza en la cuarta jornada de las eliminatorias, en el estadio Stozice de Liubliana, en una nueva ocasión para ver a los sevillistas Sow y Vargas con el combinado helvético antes de que emprendan regreso a la capital andaluza para ponerse de nuevo a las órdenes de Almeyda.

Sow viene de hacer un partidazo en la goleada ante el Barça (4-1), mientras que Rubén Vargas atraviesa un momento dulce y es sin duda uno de los jugadores que está colaborando con sus buenos registros al 'renacer' del Sevilla FC. En los siete encuentros ligueros que ha disputado en la presente campaña (sólo se perdió por lesión el debut en San Mamés), el extremo suizo ha firmado un gol y cuatro asistencias que lo colocan, no sólo entre los mejores asistentes de LaLiga, sino de las principales competiciones europeas. Únicamente, Luis Milla (Getafe), con cinco, supera las cifras del jugador sevillista.

Esa capacidad para servir a sus compañeros el último pase decisivo la ha exhibido también con su selección. En el anterior parón de septiembre, Vargas dio un par de asistencias en los encuentros que jugó Suiza contra Kosovo y Eslovenia.