Marcao y Sow amplían sus contratos para ayudar al Sevilla FC

El Sevilla FC ha anunciado este lunes que ha llegado a un acuerdo con Marcao y Djibril Sow para ampliar sus contratos una temporada más. De esta forma, el brasileño quedaría vinculado con la entidad sevillista hasta 2028, mientras que el suizo hasta 2029.

Una fórmula que ya se le propuso a Adnan Januzaj hace unas semanas y el que el belga aceptó con la condición de contar para Matías Almeyda esta temporada. De esta forma, Antonio Cordón pretende ajustar el coste de la plantilla para ayudar a dar pasos en frente al cumplimiento del límite salarial impuesto por LaLiga.

Al estar sobrepasado, el Sevilla no puede actualmente reinvertir lo que ingresa, pues no se encuentra en la norma 1.1. Esto le limita mucho a la hora de fichar. El club ha querido agradecer públicamente este gesto por parte de sus jugadores.

