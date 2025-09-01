Oficial: Lukebakio, nuevo jugador del Benfica

Dodi Lukebakio ya es nuevo jugador del Benfica. Así lo han confirmado tanto el club portugués como el Sevilla a través de sus medios oficiales. Una venta que se fraguó durante el tramo final de la semana pasada y que llegó a buen fin en la madrugada de este lunes.

Son varios los equipos que han querido hacerse con los servicios del extremo sevillista. No obstante, las pretensiones económicas del Sevilla han sido demasiado altas durante todo el mercado, hasta que el club empezó a verle las orejas al lobo. Ha sido en los últimos días cuando Antonio Cordón ha accedido a bajar el precio del belga, puesto que su venta era vital para la llegada de los nuevos fichajes.

De esta forma, el Sevilla ha aceptado una cantidad cercana a los 25 millones de euros entre fijos y variables por Lukebakio. Además, el Sevilla también se reserva el 15 por ciento de la plusvalía de una futura venta. De esta forma, el jugador firmará por cinco temporadas tras pasar el pertinente reconocimiento médico.

Lukebakio llegó durante el primer verano de Víctor Orta y el Sevilla abonó unos diez millones de euros al Hertha de Berlín. Con esta venta, el club hispalense consigue algo más de diez millones de euros en plusvalías fijas.