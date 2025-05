Lejana queda la goleada al Real Madrid (3-0) con doblete de André Silva y otro tanto de Ben Yedder

El partido en el Sánchez-Pizjuán estará marcado por las protestas locales contra su directiva con dos contendientes sobre el césped que ya no se juegan nada. Ello no quita que Caparrós y los suyos se esmeren en intentar regalar a su parroquia una victoria sobre el gigante blanco que se resiste desde hace más de 7 años. Concretamente, el Sevilla no vence al Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán desde el otoño de 2018 y sólo ha sumado un punto como local frente a los capitalinos en las cinco últimas temporadas.

Los goles de Alaba, en propia puerta, y Carvajal certificaron el empate 1-1 de la pasada campaña, la única vez en la que el Sevilla sumó frente al Real Madrid desde el 3-0 que le endosó en la campaña 2018/19, con Pablo Machín al frente, gracias a un doblete de André Silva y a un tanto de Ben Yedder.

El entrenador madridista aquel día era Julen Lopetegui, que dirigió al Sevilla en las tres siguientes campañas, con pleno de triunfos del Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán: Benzema y Bono, en propia meta, decantaron los dos primeros por la mínima, mientras que Rodrygo, Nacho y Benzema remontaron los goles de Lamela y Rakitic (2-3) en el duelo de la temporada 21/22.

La última victoria del Real Madrid en el campo del Sevilla fue en la penúltima jornada de la Liga 22/23, de nuevo una remontada (1-2), cuando Rafa Mir adelantó a los locales y Rodrygo hizo los dos tantos visitantes. A pesar de esta racha reciente, el balance de los duelos entre estos dos contendientes en la capital hispalense favorece al Sevilla, que ha ganado 46 de los 97 partidos de la serie (47 %) frente a los 32 triunfos madridistas (33 %) y a los 19 empates registrados (20 %).