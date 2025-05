Sevilla - Real Madrid: El fútbol es lo de menos

La pesadilla que ha supuesto la temporada 2024-25 va llegando a su fin. El Sevilla FC encara este domingo el último partido en casa con un escalofriante panorama. Con la salvación matemática ya en el bolsillo, la afición sevillista ha decidido aprovechar ... el escenario que supone un partido ante el Real Madrid para alzar la voz y ser escuchada más allá de Despeñaperros. Por segundo año consecutivo, el equipo se ha quedado fuera de Europa, con el agravante de la fatiguita que se ha pasado para lograr la permanencia matemática. Todo, bien aderezado con guerras internas, desestabilización institucional y su mijita de violencia social.

Además, el banquillo del Sevilla vuelve a quedarse sin dueño otro año más, ya que Caparrós sólo ha sido una pieza interina para este famélico y insustancial equipo. El proyecto vuelve a reiniciarse y lo hace desde un punto más penoso que el año anterior. De ahí, que la hinchada blanquirroja haya decidido pedir cuentas y señalar a los culpables antes de que el desastre sea aún mayor.

De esta forma, la grada del Sánchez-Pizjuán se mantendrá a medio gas durante la primera mitad del Sevilla - Real Madrid. Una medida impulsada por Biris Norte, que ha sido apoyada por la Federación de Peñas y otras agrupaciones sevillistas. No han sido pocas las jornadas de protestas que se han dado este curso en Nervión, pero se pretende que ésta sea la más trascendente para que el club recoja el guante y pase la cartilla de forma interna.

De lo que sí parece estar todo el mundo de acuerdo es que algo debe cambiar en el seno del Sevilla para que la crispación no siga creciendo y se vivan episodios tan desagradables como la de las cargas policiales en la ciudad deportiva, o el famoso muñeco de Del Nido Carrasco colgado de un puente. La situación es tan insostenible que hasta Javier Tebas, presidente de LaLiga, y José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, han tenido que condenar públicamente el contexto de violencia que está envolviendo al club sevillista.

Una imagen que entorpece llevar a cabo un proyecto a todos los niveles. De ahí, que el consejo de administración actual deba dar un paso adelante en este conflicto y, en lugar de despejar balones, se acoja a la autocrítica y asuma con seriedad un cambio de rumbo en sus decisiones. Con esta guisa, el Sevilla recibe a un rival incómodo, aunque dolido. El Real Madrid no se juega nada y tiene la mente más puesta en el Mundialito de clubes que en la más que perdida liga.

Dos equipos sin alicientes, con muchos remiendos por hacer y con la responsabilidad de dar la cara por los suyos. Los de Caparrós aún tienen la oportunidad de mejorar su expediente y, aunque el rival no es el más deseable para ello, es cierto que cuenta con una decena de bajas importantes. No obstante, es el penúltimo partido de Carlo Ancelotti en el Real Madrid y, a buen seguro, el técnico no querrá que su despedida sea aún más amarga.

Isaac vuelve y Kike es duda

Por su parte, el Sevilla FC sólo ha sido capaz de ganar un duelo este año en su estadio y fue el martes pasado ante Las Palmas, muy a pesar de los canarios que han intentado boicotear . Tampoco ha logrado encadenar dos victorias consecutivas, pero conociendo el talante de Joaquín Caparrós, esto no debe suponer ningún impedimento para que el equipo salga a competirle de tú a tú al subcampeón de LaLiga. Otra cosa es que las cosas salgan bien.

Isaac Romero será la gran novedad respecto al encuentro anterior, ya que el lebrijano cumplió sanción el pasado martes. Sow y García Pascual, que arrancaron los entrenamientos trabajando al margen, también estarán disponibles para el técnico sevillista (sin posibilidades de alineaciones indebidas). La duda principal para Caparrós será la de quién acompañará a Badé en el centro de la zaga, puesto que Kike Salas sólo pudo entrenar ayer tras estar unos días fuera de juego por una sobrecarga en los isquiotibiales. Así que puede ser que el de Morón parta desde el banquillo y ceda su puesto a Gudelj desde el inicio.

Alineaciones probables Sevilla FC Nyland; Juanlu, Badé, Gudelj, Carmona; Agoumé, Saúl, Lokonga; Lukebakio, Suso e Isaac Romero.

Nyland; Juanlu, Badé, Gudelj, Carmona; Agoumé, Saúl, Lokonga; Lukebakio, Suso e Isaac Romero. Real Madrid Courtois; Valverde, Tchouaméni, J. Ramón, García; Modric, Ceballos, Bellingham; Endrick, Güler y Mbappé.

Courtois; Valverde, Tchouaméni, J. Ramón, García; Modric, Ceballos, Bellingham; Endrick, Güler y Mbappé. Árbitro Busquets Ferrer (Comité Balear).

Busquets Ferrer (Comité Balear). Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Por su parte, el Real Madrid visita el Sánchez-Pizjuán con un nutrido número de bajas, entre las que se encuentra la de Raúl Asencio. El central no entrenó ayer con el grupo por una sobrecarga y se sumará a las bajas de Carvajal, Militao, Alaba, Rüdiger, Mendy, Vinicius y Brahim. Rodrygo, por su parte, también ha seguido sin entrenar con el grupo y parece que seguirá sin jugar. Ancelotti recupera a Tchouaméni, que no jugó por sanción ante el Mallorca, y habrá que ver si también puede contar con Lucas Vázquez y Lunin. Ambos fueron baja por lesión frente al Mallorca y han entrenado con el grupo, por lo que podrían estar en la lista para esta penúltima jornada.

Despedida a Caparrós

Este duelo también supondrá una nueva despedida del Sánchez-Pizjuán a Caparrós, el cual finalizará la semana que viene su cuarta etapa en el Sevilla en el estadio de La Cerámica. No ha sido la etapa más gloriosa para el mítico técnico sevillista, aunque ha cumplido con el objetivo de la permanencia. El utrerano era absoluto conocedor de la situación del equipo y su elección respondió más a una necesidad de inyectar moral y, ya de paso, acallar las críticas de la opinión pública. Otra decisión que ha resultado ser errónea por parte de los gestores del club.

El propio técnico reconoció que había sido la más «amarga», ya que considera que no ha cumplido con las expectativas que se habían depositado sobre él. No obstante, el equipo permanecerá un año más en Primera división y, a buen seguro, el sevillismo sabrá agradecerle los servicios prestados a uno de sus símbolos más representativos de las últimas décadas.

Un adiós que podría ser balsámico si el conjunto hispalense logra puntuar ante los blancos. Las estadísticas no acompañan a los locales, ya que el Sevilla no le gana al Madrid en liga desde la temporada 2018-19, y fue por 3-0 en Nervión gracias a un doblete de André Silva y un tanto de Ben Yedder. Ya ha llovido desde entonces.

En el otro lado, el Real Madrid tampoco se juega nada y el estado anímico del equipo no es el mejor después de no llegar hasta el final de temporada con opciones de título, y el objetivo principal, como para el Sevilla, es mostrar orgullo y una buena imagen para despedir la campaña con buenas sensaciones, antes del inicio de un nuevo proyecto en menos de un mes, con nuevo entrenador y la disputa del Mundial de Clubes.