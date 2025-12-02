LaLiga denuncia cánticos de «Bartra, muérete» desde el Gol Norte durante el derbi Sevilla - Betis

LaLiga ha dado a conocer el contenido de su escrito de denuncia ante el Comité de Competición y a la Comisón Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. ... Como no podía ser de otra forma, el derbi entre el Sevilla y el Betis disputado el domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán y que acabó con victoria verdiblanca por 0 a 2, ha tenido su protagonismo en estas denuncias.

Más allá del habitual cruce de cánticos que son un clásico de estos partidos y que sin ellos se perdería la esencia de la rivalidad existente en Sevilla, sí ha habido un cántico especialmente denunciable. Y es que tal y como se puede leer en el escrito de denuncia de LaLiga desde el Gol Norte del Sánchez-Pizjuán se deseó la muerte al capitán del Betis, Marc Bartra: «En el minuto 87 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21 y N22 de la grada Gol Norte entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico «Bartra, muérete»«.

Este cántico se produjo durante los primeros instantes en los que el partido estuvo detenido durante 18 minutos por el árbitro Munuera Montero por el lamentable lanzamiento de objetos que, por segunda vez, después de lo ocurrido en el minuto 79 del encuentro, obligó al colegiado a retirar a los jugadores del terreno de juego y suspender momentáneamente el choque hasta que cesaran los incidentes en el Gol Norte de Nervión.

Además, el escrito de denuncia de LaLiga correspondiente a la 14ª jornada también recoge el lanzamiento de objetos sobre el terreno de juego: «En el minuto 79 de partido, aficionados situados en la grada Gol Norte arrojaron al terreno de juego varios objetos, obligando a activar el protocolo de lanzamiento de objetos, por lo que el árbitro solicitó que se emitiese por megafonía una advertencia de seguridad.

En el minuto 87 de partido, aficionados situados en la grada Gol Norte volvieron a arrojar varios objetos al terreno de juego, obligando a activar nuevamente el protocolo de lanzamiento de objetos, por lo que el árbitro retiró a los equipos del campo, permaneciendo detenido el juego durante 18 minutos hasta que el Coordinador de Seguridad de la Policía confirmó la seguridad en el terreno de juego.

El club local emitió mensajes del protocolo de emergencias por la megafonía y el vídeomarcador del estadio.

Estos hechos quedaron reflejados en el acta arbitral del partido«.