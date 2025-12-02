Suscríbete a
LaLiga denuncia cánticos de «Bartra, muérete» desde el Gol Norte durante el derbi Sevilla - Betis

El escrito de LaLiga también recoge los lanzamientos de objetos al terreno de juego y que tras la segunda ocasión, en el minuto 87, el árbitro se vio obligado a activar el protocolo de seguridad

Bartra, como capitán del Betis, dialoga con Munuera Montero durante el Sevilla - Betis del domingo
Jesús Sevillano

LaLiga ha dado a conocer el contenido de su escrito de denuncia ante el Comité de Competición y a la Comisón Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. ... Como no podía ser de otra forma, el derbi entre el Sevilla y el Betis disputado el domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán y que acabó con victoria verdiblanca por 0 a 2, ha tenido su protagonismo en estas denuncias.

