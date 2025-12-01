Así actuó Munuera Montero y su equipo arbitral durante el lanzamiento masivo de objetos en el derbi: «Así no podemos seguir»

El derbi vivió unos minutos finales plagados de tensión por el lanzamiento de objetos que se produjo sobre el área bética desde la grada de Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán. Munuera Montero suspendió el partido durante quince minutos advirtiendo de que si se ... reproducían estos actos el partido quedaría suspendido definitivamente. Este lunes, la RFEF ha hecho público un vídeo a través del cual se expone cómo actuó el árbitro escuchándose cómo justificó y explicó todas sus decisiones durante el partido a los futbolistas.

El jienense arbitraba un derbi poniéndose de este modo fin al criterio de territorialidad para concretar las designaciones. Durante el partido apenas hubo jugadas polémicas, pero el lío llegó en los últimos minutos cuando tuvo que suspender el encuentro al haber ya anteriormente advertido al delegado sobre la caída de objetos en el terreno de juego.

☺️ Así vivió José Luis Munuera el derbi hispalense.



🗣️ Descubre como gestionó las acciones más importantes y destacadas de este encuentro en este vídeo.@CTARFEF | #ArbitrajeRFEF pic.twitter.com/inwIVaDr4n — RFEF (@rfef) December 1, 2025

En el vídeo se aprecia cómo Munuera Montero detiene el partido y explica a los jugadores y al cuerpo técnico que «así no podemos seguir», igualmente les señala que sería la Policía la que controlaría la situación para dar continuidad al partido y que es «mejor prevenir». El Sevilla se expone a un cierre parcial de su estadio por estos hechos.

En el mismo vídeo se puede ver cómo dialoga con Marcao y Bartra antes del partido como capitanes de sus equipos, cómo explica a Azpilicueta que Isaac Romero «se ha sacado la tarjeta (roja) él sólo» o cómo afea a Marcao el haberle tenido que sacar una amarilla estando en el banquillo.