Isaac, un año completo sin marcar en el Sánchez-Pizjuán

Se va la liga e Isaac Romero no termina de afinar la puntería. No recordará esta campaña el de Lebrija como una de las mejores de su carrera. Y no precisamente por falta de oportunidades, porque las tuvo con García Pimienta y ha sido igualmente titular con Caparrós en el primer choque del utrerano ante el Alavés. Sólo 3 goles ha firmado en 28 partidos de liga este curso. Le marcó al Atlético en el Metropolitano, al Real Madrid en el Bernabéu y al Real Valladolid en Pucela.

En la Copa, vio puerta en la sonrojante goleada con la que el Almería eliminó a los sevillistas (4-1) en el Power Horse Stadium. Ello quiere decir que el delantero canterano no ha hecho en lo que llevamos de temporada un solo gol en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En el último partido con el Alavés (1-1) volvió a desperdiciar un par de acciones claras reafirmando que no pasa por su mejor momento.

Concretamente este martes 22 de abril de 2025 se cumple justo un año del último gol de Isaac Romero en Nervión. La última vez que el ariete celebró un tanto junto a su hinchada en el coliseo sevillista fue en la jornada 32 del pasado campeonato liguero, el 22 de abril de 2024. Aquel día Isaac marcó el segundo gol de su equipo (el primero lo había hecho En-Nesyri) en la victoria por 2-1 del Sevilla FC sobre el Mallorca.

Muy atrás queda la fantástica irrupción que el jugador tuvo en la primera plantilla sevillista en enero de 2024, con 3 goles en liga en sus cinco primeras apariciones, más otros 2 en la Copa, cifras que lo auparon a convertirse en uno de los ídolos de la afición sevillista en un momento delicado, llamando la atención incluso de los compañeros más veteranos del vestuario.