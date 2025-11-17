La vuelta de Gattoni al Sevilla FC, un nuevo problema para Antonio Cordón

El Sevilla FC mira ya de reojo al mercado de invierno, con más esperanza que recursos, con la idea de avanzar en la planificación de Antonio Cordón. Una ventana de fichajes en la que el director de fútbol tendrá que seguir ajustando las ... maltrechas cuentas y afrontar un problema que se viene: el regreso de Fede Gattoni.

El central argentino llegó al Sevilla en el verano de 2023, Monchi lo había dejado firmado en invierno, pero hasta este verano no recaló en el club hispalense, cuando ya el director deportivo se había marchado. El Sevilla abonó 1,5 millones de euros al San Lorenzo de Almagro para hacerse con los servicios del defensa.

No obstante, el jugador apenas ha vestido la camiseta sevillista, puesto que no ha recibido apenas oportunidades para adaptarse al fútbol español. En total, Gattoni ha disputado minutos en cuatro encuentros con el conjunto sevillista entre la Copa del Rey y LaLiga.

Opción de compra

Viendo que el jugador no tenía cabida en el Sevilla, se le buscó una cesión en el Anderlecht de enero a junio de 2024 y, posteriormente, se cerró otro préstamo para que jugara durante año y medio en River Plate, aunque Marcelo Gallardo no cuenta con él tampoco.

Es más, el último partido en el que Gattoni ha disputado minutos con River y fue el primer duelo de la Copa Argentina, que ganaron los millonarios por 2-0, allá por marzo de este año. Anteriormente, el central había disputado seis encuentros en la competición liguera, pero todos concentrados en el año pasado.

Ante esta situación, es muy difícil pensar que River se plantee ejecutar la opción de compra que tiene sobre el argentino (que ronda los 3 millones de euros). De esta forma, Gattoni regresaría a Sevilla el próximo 31 de diciembre engordando la nómina de jugadores y generando un problema para cuadrar las inscripciones.

Cabe recordar que el jugador cuenta con contrato hasta 2027 y, aunque no cuenta con una ficha muy alta, es preferible buscarle otro destino. Algo tendrá que decir también el argentino, el cual ha sido padre recientemente y se encuentra más enraizado en su país tras su mala experiencia en Europa.