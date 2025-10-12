Gabriel Suazo, primer internacional en regresar a las órdenes de Almeyda

En el ecuador de la fecha FIFA por los compromisos de las selecciones nacionales correspondiente al mes de octubre, Matías Almeyda recibe la buena noticia, que ya se conocía pero no deja de ser destacable, de que uno de los jugadores con más minutos en ... las ocho primeras jornadas de LaLiga 25-26 pueda estar de vuelta y comenzar mañana lunes, a partir de las 10 horas, la preparación del duelo de la novena jornada liguera que el Sevilla FC disputará el sábado 18 a partir de las 14 horas frente al Mallorca. Se trata de Gabriel Suazo.

El internacional con Chile, capitán de su selección en los últimos partidos, participó en el amistoso ante Perú disputado en Santiago en la madrugada de ayer, siendo este el único encuentro que el equipo chileno iba a disputar en este parón de octubre. Como ese dato ya se sabía, una vez finalizó el duelo, Suazo comenzó su viaje de regreso a España y así ser el primero de los siete internacionales que el Sevilla tiene repartidos por el mundo en estos días que estará a disposición de Almeyda para preparar el partido frente al cuadro de Jagoba Arrasate.

No deja de ser noticioso e importante que un jugador, que es internacional con la selección de su país, y que además se encuentra en el otro lado del charco, quede liberado (aunque sea porque ya no tiene más partidos en este parón) y pueda volver, pese el viaje de ida y vuelta hasta Chile que ha tenido que hacer, para que también su entrenador pueda disfrutar de su rendimiento y sus prestaciones.

Además, porque se trata del tercer jugador con más minutos de la primera plantilla sevillista en este comienzo del campeonato liguero 25-26. Suazo acumula 479 minutos oficiales y está por detrás de los 555 de José Ángel Carmona y los 611 de Agoumé, el centrocampista más utilizado por Matías Almeyda. Así que el chileno se trata de uno de los pilares sobre los que se está basando el técnico azuleño en el positivo arranque de su primera temporada en Nervión.