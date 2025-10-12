Suscríbete a
Sevilla FC

Gabriel Suazo, primer internacional en regresar a las órdenes de Almeyda

Chile sólo jugaba un encuentro en esta ventana FIFA de octubre, el amistoso contra Perú, y estará sin problemas a disposición del técnico argentino para el duelo ante el Mallorca

Suazo, capitán general de Chile en la victoria ante Perú (2-1)

Gabriel Suazo luce el brazalete de capitán de la selección de Chile en el amistoso ante Perú
Gabriel Suazo luce el brazalete de capitán de la selección de Chile en el amistoso ante Perú EFE

J. S.

En el ecuador de la fecha FIFA por los compromisos de las selecciones nacionales correspondiente al mes de octubre, Matías Almeyda recibe la buena noticia, que ya se conocía pero no deja de ser destacable, de que uno de los jugadores con más minutos en ... las ocho primeras jornadas de LaLiga 25-26 pueda estar de vuelta y comenzar mañana lunes, a partir de las 10 horas, la preparación del duelo de la novena jornada liguera que el Sevilla FC disputará el sábado 18 a partir de las 14 horas frente al Mallorca. Se trata de Gabriel Suazo.

