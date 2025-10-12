Suscríbete a
Morante se corta la coleta en Las Ventas

La falta de gol priva al Sevilla Atlético de un mayor premio ante el Cartagena (0-0)

Los de Galván igualan en el Jesús Navas ante uno de los gallitos de la categoría

El esfuerzo de Januzaj para jugar ante el Barça: «Los compañeros me decían que era imposible»

Lance del Sevilla Atlético - Cartagena disputado este domingo en el Jesús Navas
Ante uno de los punteros de la categoría como es el FC Cartagena, el Sevilla Atlético empató sin goles este domingo en el Estadio Jesús Navas de la ciudad deportiva (0-0). Los de Jesús Galván fueron superiores en el cómputo global ... del choque, aunque les faltó más contundencia de cara a la portería contraria para haberse quedado con todo el botín. Al equipo le sigue costando una enormidad hacer gol. Cuatro ha hecho en las siete jornadas disputadas. El punto es bueno por la entidad del rival, aunque corto para alejarse de la zona de peligro de la tabla en el Grupo 2 de Primera RFEF.

