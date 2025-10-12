La falta de gol priva al Sevilla Atlético de un mayor premio ante el Cartagena (0-0)

Ante uno de los punteros de la categoría como es el FC Cartagena, el Sevilla Atlético empató sin goles este domingo en el Estadio Jesús Navas de la ciudad deportiva (0-0). Los de Jesús Galván fueron superiores en el cómputo global ... del choque, aunque les faltó más contundencia de cara a la portería contraria para haberse quedado con todo el botín. Al equipo le sigue costando una enormidad hacer gol. Cuatro ha hecho en las siete jornadas disputadas. El punto es bueno por la entidad del rival, aunque corto para alejarse de la zona de peligro de la tabla en el Grupo 2 de Primera RFEF.

En la primera mitad fue claro dominador el filial sevillista con ocasiones para Miguel Sierra y Álex Costa como primeros avisos, aunque no llegaron a materializar ninguna de ellas. A los 24 minutos de partido, una revisión en el FVS tras haber levantado el linier la bandera, confirmó el gol anulado al visitante Nil en el primer aviso de los cartageneros sin que pasara a mayores. En el tramo final, el control fue claro por parte de los de Galván, que vieron, eso sí, como Alberto Flores se tuvo que estirar en una de las últimas.

Tras el tiempo de descanso, fueron los visitantes quienes llevaron algo más la manija, haciendo estirarse a Alberto Flores en un par de ocasiones antes de la hora de juego. Llegaron los cambios y lo cierto es que funcionaron, aunque con más chispazos que dominio. De hecho, uno de los que ingresó en el terreno de juego, Iker Villar, tuvo la más clara a los 84 minutos de partido, pero su disparo se marchó fuera por poco.

Así, el resultado no se movió y el filial suma un punto que buscará hacer más positivo ante el Teruel, cita prevista ante el recién ascendido el próximo domingo desde las 16.15 horas.

FICHA DEL PARTIDO:

Sevilla Atlético: Alberto Flores; Jorge Moreno, Iker Muñoz, Sergio Martínez, David López (Iker Villar, m. 78), Rivera (Edu Altozano, m. 86), Lulo Dasilva (Miguel, m. 59), Oso; Raihani (Collado, m. 59), Miguel Sierra y Álex Costa (Isra Domínguez, m. 78).

FC Cartagena: Martínez; Jurado, Serrano, Baz, Jiménez, Gómez, Fidalgo, De Blasis, Larrea, Sánchez y Chiki.

Árbitro: Conejero Sánchez (Comité Extremeño). Amonestó al local Isra Domínguez y al visitante Rubén Serrano.