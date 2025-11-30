El espectacular tifo de bienvenida al Sevilla en el derbi ante el Betis

El Gran Derbi correspondiente a la 14ª jornada del campeonato liguero 25-26 entre el Sevilla FC y el Real Betis ya se disputa en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Un par de minutos pasados de las 16.15, hora en la que estaba previsto ... que comenzara el choque en Nervión, inició el encuentro el jiennense Munuera Montero. Pero antes de que comenzara a rodar la pelota sobre el césped del estadio sevillista, ya hubo espectáculo en las gradas.

Y es que el Gol Norte de Nervión, y el resto del estadio sevillista, a excepción de la esquina verde entre Gol Sur y Fondo destinada a los seguidores béticos, se vistió con sus mejores galas. Se desplegó un espectacular tifo en el que el «Abuelo» sevillista soplaba las velas de la tarta con el número 50, los años que cumple Biris Norte en este 2025. Además, por la zona baja de la gran pancarta, se podía leer el lema «los años nos hacen más grandes».

Pero no quedó ahí el espectáculo previo al comienzo del partido, y es que el resto de gradas levantaron las pancartas de cada asiento de color blanco y rojo, los colores del club sevillista, lo que ofreció una imagen aérea muy bonita y llamativa con todo el estadio vestido de rojo y blanco y el gran tifo desplegado en el Gol Norte del Sánchez-Pizjuán.