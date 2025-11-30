Suscríbete a
Derbi Sevilla - Betis: sigue aquí la última hora del encuentro

El Gran Derbi

El espectacular tifo de bienvenida al Sevilla en el derbi ante el Betis

El lema «los años nos hacen más grandes» coronó una espectacular pancarta, con el «Abuelo» soplando las velas por los 50 años de Biris Norte

El derbi Sevilla - Betis, en directo

El 'Abuelo' sevillista sopla los 50 años de Biris Norte sobre el lema «los años nos hacen más grandes»
El 'Abuelo' sevillista sopla los 50 años de Biris Norte sobre el lema «los años nos hacen más grandes» Raúl Doblado / ABC
Jesús Sevillano

El Gran Derbi correspondiente a la 14ª jornada del campeonato liguero 25-26 entre el Sevilla FC y el Real Betis ya se disputa en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Un par de minutos pasados de las 16.15, hora en la que estaba previsto ... que comenzara el choque en Nervión, inició el encuentro el jiennense Munuera Montero. Pero antes de que comenzara a rodar la pelota sobre el césped del estadio sevillista, ya hubo espectáculo en las gradas.

