Sevilla FC

Sevilla FC: Almeyda busca ahora la metamorfosis en casa

Tras cambiar la cara al equipo de cabo a rabo y encadenar dos victorias fuera año y medio después, el argentino se propone recuperar el fortín de Nervión

Matías Almeyda pone en valor el Sevilla FC

Matías Almeyda, en el Sánchez-Pizjuán
Matías Almeyda, en el Sánchez-Pizjuán ABC
Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

Después de mucho tiempo, se palpa un halo de esperanza en Nervión. Bajo la batuta y el fuerte liderazgo de Matías Almeyda, la arriesgada apuesta del club para el banquillo, el Sevilla toma impulso a la vista de todos y destierra poco a ... poco la imagen de mediocridad y sus penurias deportivas de los últimos tiempos, el primer paso para que el otro resorte capital de la institución, el económico, encauce lo antes posible la senda de la regeneración. El entrenador, en apenas cinco envites oficiales, se ha erigido en imagen potente del proyecto, portavoz legitimado por el sevillismo, figura respetada en el vestuario y el club, psicólogo, orador anti 'ojana', recuperador de las causas perdidas y, lo más trascendente, estratega capaz de imprimir un sello de autor al grupo y afilar lo mejor de cada individualidad. Ya ha utilizado (implicado) a 26 futbolistas en el primer mes de competición. Les dará la chance a todos. Almeyda es la efigie de la unión y el consenso, pero también el profesional que, desde el sentido común y un fabuloso manejo del cargo, le está dando la vuelta a la tortilla sin que le afecte el peliagudo contexto. La afición esboza por fin una incipiente sonrisa. El entrenador quiere ahora dar el siguiente salto, el de propagar esa felicidad también entre los muros del Sánchez-Pizjuán, próximo reto que ocupa la cabeza del argentino.

