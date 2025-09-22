Sevilla FC: Almeyda busca ahora la metamorfosis en casa

Después de mucho tiempo, se palpa un halo de esperanza en Nervión. Bajo la batuta y el fuerte liderazgo de Matías Almeyda, la arriesgada apuesta del club para el banquillo, el Sevilla toma impulso a la vista de todos y destierra poco a ... poco la imagen de mediocridad y sus penurias deportivas de los últimos tiempos, el primer paso para que el otro resorte capital de la institución, el económico, encauce lo antes posible la senda de la regeneración. El entrenador, en apenas cinco envites oficiales, se ha erigido en imagen potente del proyecto, portavoz legitimado por el sevillismo, figura respetada en el vestuario y el club, psicólogo, orador anti 'ojana', recuperador de las causas perdidas y, lo más trascendente, estratega capaz de imprimir un sello de autor al grupo y afilar lo mejor de cada individualidad. Ya ha utilizado (implicado) a 26 futbolistas en el primer mes de competición. Les dará la chance a todos. Almeyda es la efigie de la unión y el consenso, pero también el profesional que, desde el sentido común y un fabuloso manejo del cargo, le está dando la vuelta a la tortilla sin que le afecte el peliagudo contexto. La afición esboza por fin una incipiente sonrisa. El entrenador quiere ahora dar el siguiente salto, el de propagar esa felicidad también entre los muros del Sánchez-Pizjuán, próximo reto que ocupa la cabeza del argentino.

De lo anterior, fluyen las buenas sensaciones y los números hablan por sí solos. Bajo la dirección de Matías Almeyda, el Sevilla amasa una notable ascensión competitiva. La reciente victoria en Mendizorroza, segunda consecutiva lejos de casa, no hace sino consolidar esa profunda metamorfosis que el equipo está experimentando con el preparador azuleño. Almeyda se lo propuso con energía, públicamente, y está consiguiendo reestructurar la psique colectiva de un grupo que había padecido en demasía durante las últimas temporadas. Su sólido mensaje cala y revitaliza las aspiraciones del club. El Sevilla irradia señales inequívocas de progreso, en el juego y en los datos. Ha elevado su capacidad competitiva sumando en el arranque liguero 7 puntos de 15 posibles, dos más que los que hizo el equipo con García Pimienta en el mismo tramo del curso pasado. Además, no alcanzaba esta cifra en la quinta jornada desde 2021, bajo el mando de Julen Lopetegui.

La identidad ganadora

El Sevilla recupera la confianza, sobre todo, como visitante. El comienzo de liga con Almeyda es el más prometedor en este sentido de los últimos seis años, gracias a las victorias en los campos del Girona (0-2) y Alavés (1-2). Cayó por la mínima en el estreno en San Mamés (3-2), dejando una buena imagen y perjudicado por algunas decisiones arbitrales que le impidieron al menos puntuar. El caso es que por primera vez en casi 18 meses, el club ha conseguido encadenar dos victorias consecutivas como visitante en el campeonato liguero, un logro que no se materializaba desde abril de 2024, cuando el conjunto sevillista se impuso sucesivamente al Getafe y a la UD Las Palmas en sus respectivos feudos. El dato refleja personalidad como equipo y es testimonio sin duda del sensible cambio que Matías Almeyda está implementando en la fisonomía del grupo. El orden táctico, la contundencia y agresividad en los duelos, los ataques verticales y sobre todo la confianza están resultando claves para devolverle al Sevilla esa seguridad y aplomo que se habían disipado hace tiempo.

«No instalemos más que jugamos mal en casa. No. Tenemos que jugar bien en casa y fuera, porque si no, quedaremos abajo» Matías Almeyda Entrenador del Sevilla FC

Vuelve la identidad ganadora. Pero ahora toca trasladarla a la otra mitad del plan: los partidos de casa. Hasta la fecha, el saldo en Nervión de los de Almeyda es de 1 punto conseguido sobre 6 posibles tras la derrota con el Getafe (1-2) y el empate con el Elche (2-2). Mañana ante el Villarreal (21.30), el equipo no quiere dejar escapar la oportunidad de brindarle un triunfo a su hinchada y acabar de paso con la insufrible estadística que se cierne sobre los sevillistas, que sólo han sido capaces de ganar un encuentro como local en todo lo que va de 2025. Fue en mayo ante la UD Las Palmas, cuando el solitario gol de Álvaro García Pascual sirvió para certificar la permanencia la campaña pasada en una noche agónica con Joaquín Caparrós en el banquillo. Para encontrar una victoria anterior del Sevilla en su estadio hay que remontarse al 14 de diciembre de 2024, en la despedida de Jesús Navas del Sánchez-Pizjuán. Aquel día el equipo de Pimienta se impuso por 2-1 al Celta de Vigo.

Hace mucho tiempo que el coliseo de Nervión perdió su condición de fortín. Bien sea por la falta de calidad, la ansiedad inherente al equipo o la propia crispación constante de la grada hacia sus dirigentes, lo cierto es que el Sevilla necesita de manera imperiosa liberarse en su casa e ir en volandas junto a su afición para volver a hacer del Sánchez-Pizjuán un feudo inexpugnable y tortuoso para los rivales. Matías Almeyda quiere desterrar a toda costa la idea generalizada de que a su equipo le cuesta más jugar como local que de visitante: «No instalemos más que jugamos mal en casa. No. El otro día jugamos bien ante un rival muy difícil (Elche), que propone, arriesga e insiste. Fue buen partido. Queríamos ganarlo y no se pudo, pero vamos y mientras vamos siempre hay esperanza. Tenemos que jugar bien en casa y fuera, porque si no, quedaremos abajo«, sentenció el entrenador del Sevilla.