Alexis alecciona a Chile y elogia a Pellegrini: «Siempre digo que es como Wenger»

Con títulos en casi todos los equipos en los que jugó, a excepción de Udinese, Alexis Sánchez también forma parte de la mejor generación del fútbol chileno, que ganó por dos veces la Copa América. Precisamente, la Roja no atraviesa ahora su mejor momento ... e incluso el nombre del entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha sonado como candidato de futuro para el banquillo.

«Contacto no, pero me han tocado momentos en la selección que lo saludábamos y hemos tenido algunas llamadas. Es parecido, como siempre digo, a Wenger, un caballero y educado. En lo personal me gusta mucho», dice Alexis sobre Pellegrini, quien ya pidió el fichaje del delantero chileno para el Betis en años anteriores.

«Los dos somos chilenos y hay que apoyarse siempre. Eso siempre lo recalco. En general, en el mundo, los chilenos no se apoyan mucho y creo que hay que hacerlo más. Veo a los jugadores argentinos, a los brasileños y están siempre unidos. Eso creo que nos falta un poco. Por eso siempre que hablo de él, como persona, por lo poco que lo conozco y lo que hemos hablado, me parece una persona seria. Dejando a un lado lo del Sevilla o Betis, hablo de lo personal», agrega Alexis, que en su reflexión va más allá y expone su visión para mejorar el fútbol chileno.

«Creo que falta humildad. Humildad entre los jugadores, humildad entre el entrenador que llegue. Y empezar de cero. Remar de cero, como los primeros días que llegué yo a la selección. Apoyarse en lo más grande y en lo más pequeño. No yo voy a impedir esto y voy a hacerlo así. Creo que soy el que más tiempo lleva en la selección de Chile, sé cómo funciona todo de arriba hacia abajo, lo sé. Y si me llaman, o a Claudio Bravo también, lo pueden llamar a él y ayudar a la selección», analiza Alexis, un trotamundos del fútbol que jugó en los equipos más grandes y rodeados de entrenadores de primer nivel.