Sevilla - Betis: Almeyda se rinde a Pellegrini: «Es un señor del fútbol»

El derbi de este domingo será también un duelo de banquillos. Matías Almeyda, el nuevo jefe del Sevilla, contra el renovado Manuel Pellegrini. El entrenador sevillista se ha rendido a la personalidad del chileno, a la vez que también ha indicado que deseaba ... que tanto Isco como Amrabat pudieran estar presentes en el encuentro de rivalidad.

«El señor, es un señor del fútbol. No tengo el agrado de conocerlo personalmente, nunca lo he enfrentado como entrenador, pero tiene todos mis respetos como ser humano. Tengo gente conocida que ha trabajado con él, conozco a jugadores que han estado bajo su mando, y no hay palabras malas. Todos hablan de un gran entrenador y una gran persona, lo respeto desde ese lugar», aseguró Almeyda cuando lo cuestionaron por su concepto de Pellegrini.

«Vi el partido del Betis, es el rival que vamos a enfrentar. Nunca me alegro cuando pasa algo malo en otro lugar, eso te vuelve. Ojalá se recuperen y puedan estar también», aseguró el técnico sevillista sobre esas lesiones de los dos futbolistas béticos en el encuentro ante el Utrecht. «Presión, no, para mí tienen que jugar todos. No quemo demasiada energía en algo que no nos corresponde. Mi pensamiento es que no tengo a Vargas, a Suazo... Tienen un gran equipo y un señor de entrenador, pero nuestra energía está puesta en nosotros», añadió Almeyda.

«No tengo amigo enfrente, tengo pocos amigos en el fútbol. Deseo con toda el alma poder disfrutar de un triunfo como entrenador en un derbi», reconoció el técnico argentino, que señaló esa pasión con la que se viven este tipo de partidos.