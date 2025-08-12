De Vlachodimos a Badé: más trabajo para Cordón a seis días del inicio liguero

La última semana antes de comenzar LaLiga dejó en el Sevilla FC la llegada de Odisseas Vlachodimos, la tercera incorporación del verano, y más trabajo para el director de fútbol, Antonio Cordón, que apura las opciones para poner a disposición de Matías Almeyda ... al mayor número de futbolistas posible de cara al estreno en San Mamés. Tiene tarea por delante Cordón, con múltiples frentes abiertos, pero, sobre todo, focalizados en Loïc Badé y Juanlu, dos futbolistas con propuestas encima de la mesa, que desbloquearían esa necesidad de realizar inscripciones y permitirían acudir al mercado para completar una plantilla que presenta carencias.

Transmite tranquilidad el director de fútbol, que mantiene ese mensaje de firmeza en las exigencias que el Sevilla mantiene en el mercado. Ni la presión del Nápoles, con esas idas y venidas en la larga negociación por Juanlu, ni el primer acercamiento del Leverkusen por Badé colman las pretensiones del club de Nervión, aunque el club teutón mantiene el contacto abierto, con la idea de trasladar en las próximas horas una nueva propuesta que pueda convencer al Sevilla.

Tasado en más de 30 millones de euros, atendiendo a esas propuestas que el Sevilla maneja desde la Premier, en Nervión se espera que el Leverkusen dé un paso adelante en la negociación y eleve una oferta inicial que apenas llegaba a los 20 millones de fijo. El deseo de Erik Ten Hag de contar con el defensa francés es grande y desde el entorno del futbolista también se transmite que el equipo alemán sí sería una buena opción. Tras rechazar otras alternativas que consideró deportivamente menores en el pasado, Badé sí ve en esa posibilidad de jugar en el subcampeón alemán un equipo que se ajusta a su ambición. Con todo, desde Nervión se traslada que no sólo se espera una ofensiva del Leverkusen, sino que también otros equipos pretenden apuntarse a la puja, como ya realizasen la Roma el pasado mercado estival o el Aston Villa en el de invierno.

Esas propuestas que ya se mueven por Badé otorgan fuerza al Sevilla en el caso Juanlu. Sin acuerdo con el Nápoles, que, por ahora, sigue plantado en los 17 millones de euros que ofertó la pasada semana, en Nervión se espera un nuevo movimiento que eleve esa cantidad. No hay prisa y sí calma con el canterano, como se demostró con su inclusión en la convocatoria para Toulouse y esa titularidad en el carril diestro.

Si el entorno del futbolista confía en que la situación se pueda desbloquear en cualquier momento para poner rumbo a Nápoles, que sería el club deseado, Juanlu sí lanzó un mensaje en sus redes sociales apuntando a su continuidad. «Último partido de la pretemporada terminado, desde ya pensando en el primero de liga. Vamos Sevilla», escribió el canterano, que hasta el momento sólo ha querido escuchar esa propuesta italiana.

Con esos dos frentes pendientes de activación, Cordón también va de la mano de Almeyda para buscar más soluciones. Si en el caso de Pedrosa ya quedó claro que sería conveniente que buscara un nuevo destino y el jugador espera movimientos de clubes de LaLiga, otros como Isaac Romero también han perdido sitio en esta pretemporada y el club vería con agrado que pudieran traer una oferta. El canterano, desplazado a la derecha en Toulouse en un claro mensaje de Almeyda, que ya coloca a Iheanacho por delante suya, debe decidir ahora si quedarse para pelear un puesto o si bien busca acomodo en otro equipo donde pueda recuperar ese nivel que exhibió en sus primeros meses.

Ese abanico de soluciones viene siendo manejado por el director de fútbol, con la idea de que Almeyda pudiera contar con más futbolistas de los que ahora mismo aparecen inscritos en LaLiga. Desde el club se confía en que será posibles incluir a varios de los que faltan, aunque también se espera al avance de la semana por si hubiera que elegir opciones. Por ejemplo, Rubén Vargas era un fijo para Almeyda pero esa lesión muscular que sufrió el viernes lo convierte en duda para San Mamés, con lo que podría no ser necesaria su inscripción y sí aprovecharse para otra alternativa. Sí parece claro que Gabriel Suazo, el lateral zurdo titular de Almeyda, y Akor Adams, el delantero, serían las primeras opciones para tramitar sus respectivas fichas.

Vlachodimos, en Sevilla

Más complicada será la presencia de Odisseas Vlachodimos, el que se convertirá en el tercer refuerzo del Sevilla y que ayer llegó a la capital hispalense para pasar el reconocimiento médico previo a la firma de su contrato. La incorporación del meta grecoalemán debe ser oficial hoy cuando se anuncie la cesión hasta final de temporada que el Sevilla dejó pactada la pasada semana con el Newcastle. Con el fichaje del portero internacional por Grecia, los técnicos quieren elevar la competencia en esa pugna con Nyland, el ahora titular indiscutible para Almeyda, y con el canterano Alberto Flores como tercer meta.