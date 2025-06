Desde Turquía sitúan a Álvaro Morata en la órbita del Sevilla FC

Uno de los asuntos pendientes de Víctor Orta en el Sevilla FC ha sido el fichaje de un delantero de garantías. Ya son cuatro los puntas que han pasado por el conjunto blanquirrojo de la mano del director deportivo y ninguno ha logrado marcar en LaLiga. Ahora, con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina, empieza el carrusel de nombres para recomponer a un equipo que lo ha pasado muy mal en este último tramo de la temporada.

El Sevilla FC necesita con urgencia un lateral izquierdo, varios centrocampistas y un delantero que marque goles. Eso, para empezar. Son varios los nombres que han sido vinculados al club hispalense, pero por el momento sólo se ha producido el fichaje de Alfon González.

Pues bien, desde Turquía apuntan a que el Sevilla tendría en su órbita al delantero titular de la selección española, Álvaro Morata. El jugador se encuentra ahora mismo en el Galatasaray y querría volver a la liga española. Morata fue cedido en el mercado de invierno por parte del Milan por un año. El conjunto italiano lo fichó el pasado verano, pero duró poco vistiendo su camiseta.

El excolchonero, según apunta Sky Sports en Turquía, tiene la intención de cortar la cesión y volver a España, siendo el Sevilla uno de los destinos en los que podría recalar, aunque también se encuentra el Getafe entre los candidatos. Todo dependerá también del nuevo técnico del Milán, Massimiliano Allegri, el cual ha regresado al banquillo rossonero y tiene en valor al delantero por su etapa juntos en la Juventus.

Morata y el Sevilla FC

No es la primera vez que se vincula a Álvaro Morata con el Sevilla FC. De hecho, el club sevillista se interesó en el jugador cuando se encontraba en el Real Madrid Castilla. No pudo ser y, en 2019, volvió a intentarlo. El delantero era propiedad del Chelsea, pero también quería marcharse a España. No obstante el alto precio de su fichaje impidió que terminara vistiendo la elástica sevillista y acabó marchándose al Atlético de Madrid.