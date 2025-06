La primera temporada completa de Isaac en el Sevilla invita a la reflexión

Brillar en el actual Sevilla no es sencillo. Para nadie. El equipo nervionense se encuentra en un proceso de deterioro que lleva hacia la amargura a cualquiera que lo represente o que se identifique con la entidad. En las situaciones de este tipo, las ... de adversidad, es cuando se demuestra quién se rebela y saca la cabeza, quién lo intenta y no lo consigue y quién no hace ni siquiera el amago de intentarlo. Isaac Romero ha vivido en la temporada ya cerrada su primer curso completo como jugador de Primera y el resultado no ha sido el esperado por parte del Sevilla y del jugador. Ha intentado cambiar su suerte, se ha apreciado su esfuerzo, pero ahora se encuentra en el limbo para saber si ya se está en el momento en el que no hay redención posible para él por más que lo intente o, si por el contrario, sólo queda esperar para que vuelva a ser definitivo en el área rival.

Isaac Romero ha cerrado el curso futbolístico 2024-25 habiendo anotado cinco goles en los 32 partidos en los que ha participado con el equipo. Cuatro de ellos fueron en LaLiga, competición en la que el Sevilla ha sufrido lo indecible para acabar consiguiendo la permanencia, mientras que el restante tuvo como marco la Copa del Rey. Se ha quedado lejos Isaac Romero de ser el máximo goleador del equipo, ya que Dodi Lukebakio se ha otorgado la autoría de hasta once tantos ligueros, casi el triple de los logrados por el lebrijano. Había muchas esperanzas puestas en el canterano que, la campaña anterior, había irrumpido con fuerza en el primer equipo. Quique Sánchez Flores consiguió sacarle jugo al punta combinándolo con el marroquí Youssef En-Nesyri en el ataque sevillista. Sus ilusionantes primeros pasos en la élite no sólo hicieron posible que el club le pusiera sobre la mesa una oferta de renovación (firmó hasta 2028 aumentándose de forma considerable su cláusula de rescisión), si no que, además, le hicieron ser tenido en consideración ya de cara a este curso como la primera opción en la posición de nueve. Durante el tiempo en el que estuvo sentado en el banquillo del Sevilla, García Pimienta siempre defendió al delantero en sus comparecencias públicas. Era evidente que las cosas no le salían, pues desde agosto hasta diciembre fue incapaz de ver portería, pero el técnico catalán siempre quiso mandar un mensaje de confianza hacia su delantero. En algunos momentos del curso se entendió que quizás el sistema empleado por García Pimienta no hacía posible que Isaac sacara a relucir su mejor fútbol. Delantero peleón pero no de mucha envergadura, se apreciaba que estaba aislado en el frente del ataque sin la posibilidad de poder desahogar al equipo cuando lo buscaba a través de balones largos. Cuando Isaac causó sensación en sus primeros días como futbolista del primer equipo lo hizo, tal y como se mencionó con anterioridad, conformando pareja en la delantera con Youssef En-Nesyri. El lebrijano aprovechaba en gran medida la corpulencia de su compañero y ahora se veía obligado a gestionar la zona más adelantada del campo. Con y sin acompañante García Pimienta fue preguntado en numerosas ocasiones por este aspecto, y el entonces preparador sevillista aseguraba que sólo era cuestión de tiempo que Isaac se adaptara a esta situación sobre el campo. Con el cambio de entrenador y la llegada de Joaquín Caparrós el Sevilla volvió a tener sobre el campo de inicio a dos delanteros, pero Isaac tampoco brilló y la urgencia que tenía el club por sumar y certificar la permanencia hizo que el utrerano decidiera dejar al punta de ya 25 años en el banquillo en cuatro de los cinco partidos en los que estuvo disponible en las últimas jornadas. El respaldo de cara al público seguía existiendo tras haber cambiado de entrenador, pero su situación en la plantilla ya no era la misma. La frustración que pudo sentir Isaac se transformó en una expulsión más que evitable en la penúltima jornada. El Sevilla buscaba el gol ante el Real Madrid y Caparrós recurrió a él, que estaba sentado a su lado en el banquillo. Apenas duró un par de minutos sobre el césped el canterano tras una fea entrada que supuso que el árbitro le mostrara la roja directa. Durante la temporada se perdióotros tres partidos por sanción correspondiendo uno de ellos al castigo por haber exhibido tras el derbi de la primera vuelta una bandera que el Betis denunció. Además, también causó baja en dos encuentros por lesión en el primer tramo de la temporada. Pese a que no se mostraba acertado de cara a la portería rival, únicamente se ha quedado en un partido sin participar estando disponible para el entrenador. Sin competencia La falta de alternativas para la delantera le han permitido contar con las oportunidades que quizás en otro contexto no habría tenido. Kelechi Iheanacho llegó en verano para completar la delantera, pero el nigeriano nunca mostró haber estado al nivel exigible y por ello se marchó en enero cedido al Middlesbrough de la segunda división inglesa. Para suplirlo se incorporó al equipo durante el mercado de fichajes invernal el también nigeriano Akor Adams, pero el punta llegado desde el Montpellier apenas ha podido tener minutos, ya que ha sufrido dos lesiones desde que aterrizara en Nervión. Finalmente ha sido Álvaro García Pascual quien ha acabado la temporada como titular en la punta del ataque. El de Benalmádena llegó el pasado verano para jugar en el tercer equipo del Sevilla, pero ha tenido que acabar siendo el salvavidas del primer equipo. Leandro Antonetti o Mateo Mejía también han tenido sus minutos durante la temporada. Es evidente que la dirección deportiva del Sevilla, esté o no Víctor Orta al frente, durante este verano tendrá que reformular la delantera de cara a la próxima temporada independientemente de quién sea el entrenador finalmente elegido para liderar el vestuario. La caja está prácticamente vacía, pero la clasificación final del equipo evidencia que todas las demarcaciones necesitan ser cambiadas. La decepcionante campaña cuajada por Isaac Romero ya no lo hará partir como el referente en la delantera del equipo. No parece en cualquier caso que no vaya a figurar en la plantilla, aunque en el Sevilla actual no hay futbolista sin el cartel del transferible. Así, la primera temporada completa de Isaac como futbolista del primer equipo deja al jugador y al equipo que confió en él con la sensación de que las cosas no han ido según lo esperado. Con unas vacaciones por delante para poder prepararse física y mentalmente para un nuevo asalto, Isaac tendrá, salvo cambio de guion inesperado, la posibilidad de demostrar que puede recuperar el nivel que mostró en el momento de su irrupción en el primer equipo.

