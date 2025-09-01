El Sevilla FC negocia por Enzo Molebe, el sustituto de Idumbo

El Sevilla FC está cerrando los últimos flecos de su planificación y, en paralelo, se encuentra negociando por una incorporación con vistas al futuro. Se trata del delantero de 17 años Enzo Molebe, del Olympique de Lyon. La dirección deportiva se ha fijado en esta perla del fútbol francés para copiar la fórmula que ha llevado a cabo con Stanis Idumbo, por el que el AS Mónaco ha pagado más de diez millones por él.

Una operación que le ha dejado un gran margen de plusvalía a los sevillistas, los cuáles desean repetir esta fórmula con Molebe. Según fuentes de la negociación, la idea es ofrecerle al jugador una ficha del filial (o incluso de juvenil), pero que esté en dinámica del primer equipo. Lo mismo que se hizo con Idumbo.

No obstante, el Olympique de Lyon ha rechazado una primera oferta del Sevilla de cesión con opción de compra de siete millones de euros por el jugador, tal y como ha avanzado el periodista Fabrice Hawkins.

Molebe, cumplirá 18 años a mediados de septiembre, es un atacante con mucho potencial y tiene bagaje como internacional en los diferentes escalafones inferiores de Francia.