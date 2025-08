Sevilla FC: El Nápoles vuelve a la carga por Juanlu

El Nápoles ha retomado las negociaciones con el Sevilla FC por Juanlu. El jugador ha rechazado al Wolverhampton, puesto que prioriza el trato que tiene cerrado con el club italiano. De ahí que los napolitanos hayan vuelto a la carga tras cerrar el fichaje de Miguel Gutiérrez para la banda izquierda. Conte tiene claro que quiere al canterano sevillista como principal alternativa para pelearle el puesto a Di Lorenzo. Por su parte, el sevillista espera con impaciencia que ambos clubes lleguen a un acuerdo económico que dé luz verde a su salida.

Entretanto, el jugador asistió al Trofeo Antonio Puerta como espectador para no poner en riesgo la operación. Según el periodista experto en mercado Gianluca Di Marzio, el Sevilla estaría dispuesto a rebajar sus pretensiones económicas aceptando 17 millones de euros (con las variables incluidas) con tal de que la venta se desbloquee. Un millón por debajo del trato que el Sevilla había negociado con el Wolverhampton. Sin embargo, el internacional sub 21 no quiere faltar a su palabra, puesto que tiene un acuerdo desde hace tiempo por cinco temporadas, hasta 2030, con el Nápoles.

La realidad es que al Sevilla FC le urge ya hacer caja, puesto que se ha consumido más de un mes de mercado de fichajes y las carencias del cuadro blanquirrojo son evidentes en varias posiciones. No obstante, hasta que no se produzca alguna venta, Cordón no podrá darle vidilla al apartado de las llegadas.