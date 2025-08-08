Sevilla FC: El Deportivo prioriza la cesión de Álvaro Fernández para su portería

El Sevilla FC ya ha abierto de par en par la puerta a Álvaro Fernández para que busque una salida. El riojano es el principal candidato para la portería del Deportivo de la Coruña tras la salida de Helton Leite, su meta titular. El conjunto coruñés ha ingresado unos 300.000 euros por esta venta al Fortaleza brasileño, pero toda la caja que está haciendo este verano es para fichar a un '9' de garantías. Los de Antonio Hidalgo tienen como objetivo ascender este curso a Primera división y los refuerzos de este verano serán vitales para esta meta.

De ahí que los gallegos no contemplen un traspaso, según han confirmado fuentes del club coruñés a ABC de Sevilla. La idea del Dépor es la de fichar a coste cero a su guardameta, siendo Álvaro Fernández una de las opciones que más gusta. Fran Vieites o Nicola Leali son otros nombres que se han barajado, aunque el guardameta bético ya los ha rechazado.

En lo que al Sevilla FC se refiere, el club prefiere abrirse a una cesión con opción de compra, la cual sería obligatoria en el caso de que el Deportivo subiera de categoría. El riojano es el candidato que más gusta a Hidalgo, puesto que fue su portero titular en la temporada en la que coincidieron en el Huesca.

Sin embargo, el entrenador ha asegurado que el portero sevillista no es el único que está sobre la mesa en la rueda de prensa que ha dado este viernes: «Evidentemente, tenemos que fichar a un portero. Esto es como todo, siempre que hay un puesto, salen muchos nombres. Hay veces que se está acertado y otras que menos. Ese es el trabajo de los periodistas (ríe). A Álvaro (Fernández) lo conozco, pero hay otras opciones encima de la mesa. Intentaremos elegir la mejor».

La sintonía entre ambos equipos es buena y, con la llegada de Vlachodimos al Sevilla FC, se espera que las negociaciones se agilicen en los próximos días. Cabe recordar que Almeyda lleva todo el verano dejando a Álvaro fuera de las convocatorias para los amistosos de pretemporada. El portero sólo fue titular ante el Birmingham City y ya no ha vuelto a aparecer en ninguna de las listas del técnico argentino.