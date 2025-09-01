Sevilla FC: César Azpilicueta ya está inscrito en LaLiga

César Azpilicueta ya aparece como jugador oficial del Sevilla FC en la web de LaLiga. El defensa ya aparece como inscrito, como también Joan Jordán. Siguen sin aparecer Álvaro Fernández ni Kelechi Iheanacho, con los que el club hispalense está negociando para darle una salida. Y es que al portero riojano, el Sevilla le ha ofrecido la rescisión de contrato, por el que le abonaría un año y medio de su sueldo.

A lo largo de este lunes, también deben hacerse oficial los fichajes de Batista Mendy, Fabio Cardoso y Alexis Sánchez. Los cuáles se encuentran en Sevilla para concretar sus nuevos contratos y convertirse en nuevos jugadores del Sevilla.

Con este panorama, el Sevilla no podría incorporar a nadie más porque no dispone de fichas libres. De ahí la importancia de llegar a un acuerdo con Álvaro e Iheanacho para liberar plazas y poder realizar alguna incorporación de última hora.