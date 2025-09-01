Alexis Sánchez llega a Sevilla para firmar un año con el club de Nervión

En un día frenético para el Sevilla FC, las noticias de fichajes se van solapando unas con otras. Si en la tarde del sábado llegaba Batista Mendy a la capital hispalense y esta mañana pasaba el pertinente reconocimiento médico antes de firmar su contrato de cesión por una temporada, hace unos minutos ha aterrizado en el aeropuerto de Sevilla el delantero chileno Alexis Sánchez, quien llega con la carta de libertad debajo del brazo.

El veterano atacante, que en este mismo 2025 soplará 37 primaveras, se ha desvinculado de Udinese para firmar una temporada en el proyecto liderado en la hierba por Matías Almeyda y donde hay otro compatriota suyo en la plantilla como Gabriel Suazo, quien también ha hablado con Alexis para facilitar su incorporación.

Alexis Sánchez ya se encuentra en Sevilla ✅



El jugador es el sexto fichaje del #SevillaFC este verano pic.twitter.com/AxxuArxq6L — Orgullo de Nervión (@Orgullo_Nervion) September 1, 2025

El ataque sevillista, de todos modos, puede seguir aumentando o teniendo nuevos cambios puesto que la salida de Dodi Lukebakio rumbo al Benfica ha condicionado los últimos movimientos de Antonio Cordón, quien sabe que ha perdido a un baluarte ofensivo de su equipo y busca otro extremo que ayude a Vargas, Ejuke o Alfon para intercambiarse en ataque. No se quedará en Alexis Sánchez los refuerzos de la parcela ofensiva.