La última carta del Sevilla se llama Lukebakio

El Sevilla FC afronta los últimos días de mercado con la espada de Damocles sobre su cabeza, sus ilusiones y su escudo. La mala gestión del verano está provocando una herida en la imagen institucional y deportiva del club, con una demora inconcebible en ... cuanto a los fichajes y las inscripciones, además de enseñar públicamente que es un equipo que incapaz de superar a nadie en la hierba, mientras en los despachos se comienzan a tomar medidas desesperadas al ver que la solución pasa únicamente por vender todo lo que se pueda antes del día 1 de septiembre. Deprisa y corriendo. O algo antes -apenas sin margen- para que dé tiempo a recomponer la plantilla y se puedan firmar esos tres refuerzos que tanto necesita Almeyda. El asunto de Juanlu al Nápoles sigue coleando, mientras otras ventas que se daban por segura permanecen en el limbo de esos intereses que no llegan a buen puerto, entre los que se encuentran Isaac, Iheanacho, Álvaro Fernández o el mismísimo Carmona.

Por tanto, Antonio Cordón, en vista de esta tesitura, ha activado de común acuerdo con los dirigentes la posibilidad de deshacerse de su pilar ofensivo fundamental: Dodi Lukebakio. El futbolista belga, siempre reacio a abandonar Nervión por la puerta de atrás, ha visto el ejemplo que ha dado Badé saliendo sin desearlo verdaderamente, siendo despedido con honores del Sánchez-Pizjuán, y ya está menos enrocado en su postura de mantenerse como estandarte del equipo nervionense. Encima, el inicio de temporada también le ha abierto los ojos sobre otro año complejo en lo deportivo, con demasiados disgustos y pocas alegrías. El club lo mantiene en el escaparate. O al nuevo director deportivo le cuadran las ventas por las que suspira, algunas menores pero con incidencia en el límite salarial, o el Sevilla deberá activar sin demora esa última carta que se guardaban los dirigentes, pese al perjuicio deportivo que supondría desprenderte de tu estrella. Lukebakio está en el mercado. Es la última carta del Sevilla. Arañarle todo lo posible a su traspaso es el plan a seguir.

El belga tiene una cláusula de 45 millones en los últimos días del mercado. Una cantidad que solucionaría enormes problemas, aunque no hay demasiados clubes con esa cantidad en mano o que no la hayan invertido antes de esta última semana. De todos modos, desde Inglaterra se están produciendo numerosos movimientos en la zona de ataque de los clubes por cantidades enormes. La Premier nunca ha llegado a atraer del todo a Dodi, quien también tuvo el pasado mes de enero una propuesta del mercado de Arabia Saudí, que descartó por no desear emprender ese camino. Este verano despertó el interés del Al-Qadsiah entrenado por Míchel, aunque sin oferta formal. Existe interés de clubes que pueden realizar una oferta que sea vista con buenos ojos en Nervión, donde la postura de fuerza les podrá durar lo que aguante el mercado abierto. O un poco menos, para tener cierto margen de maniobra.

La tranquilidad que mantenía Antonio Cordón en la previa del duelo ante el Getafe en cuanto a los últimos días de mercado se ha convertido en un alarma silenciosa que ha pulsado el propio entrenador por necesidad imperiosa de fichajes de nivel aceptable en la parcela defensiva. Dos derrotas que han llegado después de errores terribles en defensa. Fallos de concentración imperdonables en la elite. El Sevilla cuenta con cinco centrales en nómina, siendo dos de ellos procedentes del filial, más otro canterano como Kike Salas. El problema es que ninguno de ellos hace mejor al de al lado porque no tienen la experiencia para ello. Almeyda no confía en el único experimentado, que es Marcao, por lo que urge encontrar ese hombre que sea capaz de mandar a sus compañeros e incluso hacerlos mejores.

Duda para Girona

Dentro de las dificultades económicas y deportivas por las que atraviesa el Sevilla, el propio Lukebakio está tocado en la pierna derecha. Ayer acudió a una clínica para explorar la zona dañada y dejó en duda su concurso el próximo sábado en Girona, en un partido que mide a dos equipos que aún no conocen la victoria en el campeonato de Liga. Un dudoso honor para ambos. Lo más interesantes de sus pequeñas declaraciones fue el hecho de dejar un «ya se verá» cuando fue cuestionado por su futuro. Una frase que deja poco a la imaginación y que abre un escenario imprevisible de última hora: el máximo artillero del Sevilla la pasada temporada puede salir.

Un día menos para el cierre y más presión sobre los hombros de Antonio Cordón y los directivos del Sevilla. Mientras no se mueva el mercado en cuanto a ventas ni siquiera se podrán inscribir a esos tres jugadores que llevan semanas esperando a tener luz verde. Juanlu y Lukebakio están en la rampa de salida. El belga es la moneda con la que deberá pagar el Sevilla su mala estrategia de mercado. De no salir, la consecuencia será que el club habrá cerrado así su mercado de fichajes.