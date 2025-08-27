Suscríbete a
La última carta del Sevilla se llama Lukebakio

La salida del belga es un movimiento posible para activar los fichajes en el Sevilla, con necesidad de reforzar tres posiciones; El '10' tiene una cláusula de 45 millones en los últimos días de mercado

Las necesidades del Sevilla FC antes del cierre del mercado

Dodi Lukebakio se agarra el brazo en el partido ante el Getafe
Dodi Lukebakio se agarra el brazo en el partido ante el Getafe ep
Alberto Fernández

El Sevilla FC afronta los últimos días de mercado con la espada de Damocles sobre su cabeza, sus ilusiones y su escudo. La mala gestión del verano está provocando una herida en la imagen institucional y deportiva del club, con una demora inconcebible en ... cuanto a los fichajes y las inscripciones, además de enseñar públicamente que es un equipo que incapaz de superar a nadie en la hierba, mientras en los despachos se comienzan a tomar medidas desesperadas al ver que la solución pasa únicamente por vender todo lo que se pueda antes del día 1 de septiembre. Deprisa y corriendo. O algo antes -apenas sin margen- para que dé tiempo a recomponer la plantilla y se puedan firmar esos tres refuerzos que tanto necesita Almeyda. El asunto de Juanlu al Nápoles sigue coleando, mientras otras ventas que se daban por segura permanecen en el limbo de esos intereses que no llegan a buen puerto, entre los que se encuentran Isaac, Iheanacho, Álvaro Fernández o el mismísimo Carmona.

