Kelechi Iheanacho firma por el Celtic tras desvincularse del Sevilla

El Sevilla vivió unas horas finales de mercado bastante agitadas. El equipo nervionense completó varios movimientos de entrada y salida quedándose también siin poder cerrar algunas operaciones deseadas. Uno de los futbolistas que se marchó del club fue Kelechi Iheanacho que, tras rescindir su contrato con el conjunto blanquirrojo, no ha tardado en encontrar nuevo destino.

Y es que en las últimas horas el Celtic Football Club ha anunciado la incorporación de Kelechi Iheanacho a su equipo. El punta nigeriano jugará ya este curso en el equipo escocés habiendo firmado un contrato por una temporada con opción a que la vinculación se extienda por otra más.

✍️ 🇳🇬 Celtic Football Club is delighted to announce the signing of Kelechi Iheanacho on a one-year deal, subject to international clearance, with the club having the option of a further year.#WelcomeKelechi | #CelticFC🍀 — Celtic Football Club (@CelticFC) September 2, 2025

En palabras difundidas por los medios del club de Glasgow, Brendan Rodgers, técnico del Celtic que ya compartió vestuario con el delantero en el Leicester City, catalogó de este modo el fichaje de Iheanacho: «Conozco a Kelechi muy bien y qué puede dar al equipo. Es un futbolista muy talentoso con gran habilidad, dotes atléticas y capacidad de trabajo. Estoy seguro de que le encantará estar en el Celtic y creo que a nuestros aficionados les encantará tenerle con nocostros. Tiene una gran experiencia y está en sus mejores años así que puede ser una gran incorporación para nosotros. Estoy seguro d que hará una gran contribución al equipo».

Kelechi Iheanacho, de 28 años, llegó al Sevilla en el mercado de verano de 2024 como agente libre tras acabar su contrato con el Leicester City. Con el Sevilla apenas disputó once partidos oficiales durante la primera parte de la pasada temporada. Su decepcionante rendimiento provocó que el club le buscara una salida siendo el Middlesbrough su destino tras el mercado de invierno. Tras regresar de la cesión, tenía un año más de contrato con el Sevilla, vinculación que quedó extinguida en el día de cierre del mercado de fichajes veraniego.

