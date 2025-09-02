Cordón y la negociación con el Nápoles: «Nunca hubo oferta formal por Juanlu»

Antonio Cordón ha dado cerrojazo al mercado de fichajes en una rueda de prensa convocada al borde de la madrugada de este martes. El Sevilla FC ha comunicado a última hora del lunes los fichajes de Alexis, Cardoso y Mendy, además de la rescisión de contrato de Kelechi Iheanacho.

Todo esto casi simultáneamente con la comparecencia del director de fútbol del Sevilla FC a los medios de comunicación. Cordón ha querido referirse al culebrón del verano, el fichaje de Juanlu al Nápoles, que finalmente no se ha concretado. «Han venido ofertas por jugadores al club, nosotros del Nápoles no hemos recibido ninguna oferta oficial y mucho desgaste que decían que llamaban. No ha llegado oferta», ha explicado el dirigente sevillista.

Además, Cordón sí ha reconocido que desde la Premier League han llegado ofertas por los canteranos, pero que han sido los jugadores los que no han querido marcharse: «Sí ha habido otras del mercado inglés y, por circunstancias, pues entienden que no es el lugar o el proyecto. Quieren pelear por su club y deciden quedarse, a pesar de las necesidades del club, pues hay que respetarles. El tiempo da y quita razón».

Cuestionado por si Alexis Sánchez es el sustituto elegido de Lukebakio, el director de fútbol ha descartado esta idea y ha explicado que han querido incorporar jugadores veteranos para ayudar a los más jóvenes del grupo: «No quiero que Alexis venga para sustituir a nadie, viene a complementar, puede ayudar a nuestros jugadores jóvenes con su experiencia y todo lo que ha conseguido. Creo que nos va a dar bastantes minutos a lo largo de la temporada y creo que nos va a aportar lo que queremos.

El fichaje de Amrabat por el Betis

Una de las bombas de este tramo final del mercado ha sido el fichaje de Amrabat al Betis, el mediocentro estaba en negociaciones con el Sevilla para incorporarse a última hora. No obstante, el Betis se ha interpuesto en el fichaje del marroquí y, finalmente, ha cerrado su cesión al conjunto verdiblanco. Sobre este asunto, Cordón ha reconocido contactos, pero asegura que ha sido el Sevilla el que ha preferido dejarlo todo como está: «Hemos tenido hasta última hora a jugadores con las posibilidades que teníamos y finalmente hemos preferido esperarnos al mercado de invierno o de jugadores libres para ver si tenemos alguna necesidad y ajustarnos un poco más».

Además, el extremeño ha dejado entrever que alguna de las operaciones que no ha salido pueda llevarse a cabo en un futuro: «Hemos dejado un pequeño bote si algún jugador decide reducirse su salario para venir al club. Estamos preparados por si eso ocurriese poderlo realizar».

Respecto a cómo cree que ha quedado el grupo tras el mercado y ante las posibles críticas por no haber traído ningún nombre «potente», Cordón ha insistido en que prefiere «hombres a nombres».

«Esto es fútbol y cada club es diferente, sabíamos las dificultades económicas y éramos consecuentes. Para mi esto es un reto, para que entre todos, con un nuevo staff técnicos y jugadores nuevos, cedidos... formar un grupo no con nombres sino con hombres, con hambre y creo que esa unión puede ser mucho mejor que un jugador aclamado a bombo y platillo. La fuerza de este Sevilla es la del grupo. Hay que intentar que la afición esté contenta de cómo su equipo trabaja, rinde y lucha. Estamos todos muy ilusionados con este nuevo Sevilla. Queremos también darle su espacio a los canteranos, a los que les faltaban jugadores con experiencia para ayudarles y les enseñe, que creo que esto les faltaba un poco«, ha concluido.