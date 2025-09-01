Batista Mendy pasa reconocimiento médico antes de firmar con el Sevilla

Entre los movimientos previstos en el Sevilla FC para las últimas horas del mercado veraniego de fichajes está la incorporación de Batista Mendy. El centrocampista francés llegó este domingo a la capital hispalense y en la mañana de este lunes estaba previsto que pasara el reconocimiento médico previo a su fichaje.

Batista Mendy, de 25 años, llega procedente del Trabzonspor, equipo en el que ha jugado en las dos últimas temporadas. El centrocampista francés llega después de participar también en dos de las cuatro primeras jornadas afrontadas por el Trabzonspor en el campeonato de Turquía. El último encuentro en el que jugó fue el 24 de agosto, día en el que fue suplente de inicio y tuvo su oportunidad al inicio del segundo tiempo del Trabzonspor-Antalyaspor (1-0).

En la temporada 24-24, el centrocampista francés participó en un total de 43 partidos oficiales con el Trabzonspor y marcó dos goles.

Batista Mendy llegó al fútbol de Turquía en el verano de 2023 procedente del Angers. Ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección de Francia y llegó a participar con el equipo sub 19.

Sevilla FC