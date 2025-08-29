Azpilicueta, experiencia para un Sevilla imberbe

El Sevilla FC ha firmado su cuarto refuerzo del verano con la llegada al equipo del veterano César Azpilicueta, quien estaba sin equipo tras finalizar contrato con el Atlético de Madrid, donde fue perdiendo protagonismo en los planes de Simeone en el tramo final de la pasada temporada. El defensor navarro no quería colgar aún las botas a sus 36 años y ha estado todo el verano aguardando un proyecto que pudiese ilusionarle. Y ahí ha aparecido el Sevilla. El conjunto dirigido por Matías Almeyda necesitaba un defensor polivalente y que también otorgara experiencia a una retaguardia excesivamente joven, muy imberbe, habiendo jugado las dos primeras jornadas veinteañeros como Juanlu, Castrín, Kike Salas y Carmona.

Antonio Cordón, director deportivo, no para de repetir la necesidad de hacer un grupo cohesionado, donde la fuerza del vestuario sea la principal arma del equipo en la hierba. En el duelo ante el Getafe se volvieron a repetir errores y sobre todo conductas del pasado, con ese miedo escénico que los jugadores le han cogido a jugar en el Sánchez-Pizjuán. Meter a hombres veteranos como Azpilicueta en el vestuario no implica un cambio de dinámica en los fichajes, siendo siempre primero la búsqueda de jóvenes revalorizables, pero para armar un buen equipo también se necesitan jugadores que las hayan visto de todos los colores.

El último caso de fichaje de un hombre veterano y que también llegó a Nervión sin equipo fue el conocido de Sergio Ramos en septiembre de 2023. Ya había cumplido los 37 años. El camero tenía un pasado convulso en Nervión por su salida 18 años antes, aunque en esa temporada intentó ayudar desde su experiencia, siendo un fijo para Quique Sánchez Flores en la segunda parte de la temporada y ayudando con algunos goles. De todos modos, no dejó un sabor agradable por su despedida 10 meses después.

El último gran capitán del Sevilla y leyenda como Jesús Navas se retiró hace menos de un año por problemas físicos. Tenía 39 años. Era la voz y el sentimiento del vestuario. Causalidad o no, su ausencia se notó en el ambiente del equipo y en los propios resultados de la pasada segunda vuelta. Nyland o Gudelj lucen ahora como los más experimentados, aunque tampoco son líderes naturales. Azpilicueta ha sido capitán muchos años de un Chelsea campeón de Europa y ha jugado en la selección campeonatos importantes. Suma casi 750 partidos a nivel de clubes. Llega para aportar desde donde le pidan. Un refuerzo que dará esa dosis de competitividad y tranquilidad a un Sevilla que necesita de todas las ayudas posibles.