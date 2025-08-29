César Azpilicueta llega a Sevilla para convertirse en el cuarto fichaje

El Sevilla aumenta el ritmo con el mercado de fichajes cada vez más cerca de cerrarse. El club nervionense hace lo posible por cerrar las operaciones que tiene pendiente tanto en el apartado de salidas como en el de llegadas y en este último sentido este viernes se ha producido la llegada de César Azpilicueta a la ciudad para convertirse en el cuarto fichaje cerrado para la campaña 25-26 (el tercero de Antonio Cordón).

A expensas de que supere el habitual reconocimiento médico, Azpilicueta reforzará la defensa del equipo que dirige Matías Almeyda. El futbolista de 36 años firmará un contrato por una temporada con la opción de prorrogar esta vinculación por una campaña más.

Azpilicueta se encontraba libre tras haber caducado su contrato con el Atlético de Madrid. Internacional absoluto con España en 45 ocasiones, el polivalente defensor aportará veteranía a la plantilla pudiéndose desempeñar en todas las posiciones de la zaga. Formado en las categorías inferiores de Osasuna, Azpilicueta ha vestido las camisetas del equipo navarro, el Olympique de Marsella, el Chelsea y el mencionado Atlético de Madrid. Es bicampeón de la Premier League, de la Europa League, campeón de la Champions League, de la Supercopa de Europa, de la FA Cup o del Mundial de Clubes entre otros trofeos.

