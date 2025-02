Siete positivos a falta del remate final de los test, el 0,350 del total

Los test organizados por la Liga Profesional a sus cuarenta y dos clubes han detectado hasta ahora siete casos positivos, todos asintomáticos, analizados ya 1.800 de los 2.000 controles médicos del virus ejecutados entre los profesionales de Primera y Segunda División a lo largo del martes, el miércoles y el jueves. Falta por conocer el remate final de esas 2.000 pruebas.

Se han llevado a cabo un promedio de 50 test por entidad, aunque hay equipos que han añadido incluso 15 más para profesionales de sus tiendas, cafeterías y bares. El Getafe es uno de esos equipos que ha extendido, por seguridad, esos test a empleados que no viajarán con el club pero que tienen un contacto cercano periódico.

Lodi (Atlético), Herrera (Granada) y Remiro (Real Sociedad) han sido tres de esos positivos asintomáticos cuyo nombre se ha conocido por filtraciones privadas. La AFE ha solicitado que no se diga el nombre de los afectados, pero los casos de Lodi, Yangel Herrera y Remiro han surgido por otras vías. Lodi fue anunciado por la prensa suramericana.

Real Madrid y Barcelona no tienen ningún positivo en las 50 personas controladas con test en cada una de las dos entidades. Los siete positivos suponen un 0,350 por ciento del total de pruebas médicas

Estos siete positivos en 1.800 test auscultados, a falta de concretar el balance final de los 2.000 , es un buen resultado para la Liga Profesional. En las próximas horas debe hacer público el balance general del fútbol español .

La patronal asumía al comienzo de la gran operación un resultado de 25 a 30 positivos, un 2 por ciento del total , la gran mayoría asintomáticos, por no decir la totalidad, pues los futbolistas están muy vigilados médicamente por sus equipos y ahora, con la pandemia, el marcaje es absoluto.

El resultado de siete positivos, a expensas de ese análisis final de los cuarenta y dos clubes, es alentador. Hace pensar a los equipos en un estado médico aún mejor frente al coronavirus . Esos siete casos suponen un 0,350 por ciento de positivos. El balance absoluto puede acercarse al 1 por ciento, que siempre será una nota muy buena .

En estas condiciones, la Liga se dispondrá a comenzar los entrenamientos en grupo, el 18 de mayo, en excelente punto de partido, camino de iniciar la competición en junio en muy buen estado de salud frente al COVID-19 .

Han pasado el test 1.008 jugadores, a una media de 24 futbolistas por plantilla, además de 126 integrantes principales de los cuerpos técnicos, 420 auxiliares y otros profesionales, como médicos y fisioterapeutas. Hay clubes que han pagado test a otros profesionales ligados a sus equipos, como vendedores de tiendas y profesionales de bares y cafeterías internos

Synlab ha sido el laboratorio en cargado de llevar a cabo los 2.000 test al fútbol español, una marca conocida en Europa.

De momento, de los siete positivos del fútbol español, tres son Yangel Herrera, Lodi y Remiro. Hay otro dos casos positivos en Primera y tres en Segunda, pero pueden ser profesionales que no son futbolistas.

La mayoría de los equipos profesionales, entre ellos los dos grandes , Real Madrid y el Barcelona, han dado negativo en sus test , que son obligatorios por la ley laboral de Prevención y Salud, para los 1.008 jugadores, a una media de 24 jugadores por plantilla, los 126 integrantes principales de los cuerpos técnicos, para los 420 auxiliares y para otros profesionales, como médicos y fisioterapeutas. El protocolo preparado establece que los positivos en los test deberán ser separados inmediatamente del grupo y sometidos a cuarentena.

Los 2.000 test se repetirán la semana que viene otra vez a todos los miembros de las primeras plantillas de Primera y Segunda, que de nuevo tendrán que volver a pasar pruebas médicas en las otras dos semanas previas al inicio de la competición. En total, cada futbolista profesional pasará cuatro test de coronavirus en el próximo mes.

El protocolo hace que «jugar al fútbol será más seguro que ir al supermercado o a la farmacia », señala Javier Tebas.

La Liga Profesional aconseja las concentraciones de los jugadores, nunca obliga. No las ha incluido en el documento que envía a las cuarenta y dos entidades profesionales para planificar el retorno a la competición.

Lo que sí analiza la patronal es que la concentración evita el contacto externo en esta fase fundamental de la competición, con once jornadas por disputar. No puede haber un fallo importante que frene el final de la Liga porque todos están avisados del peligro. Y el mayor problema es la cercanía con personas ajenas al fútbol, un sector que está bien vigilado médicamente. El problema está fuera, no dentro, pues la Liga ha hecho dos mil controles médicos.

La patronal ha realizado en tres días el mapa vírico del fútbol español. Hace el balance total de los resultados de todos los test a los 42 clubes y constata que el peligro será, desde ahora, la vida diaria, no el contacto directo en el campo entre futbolistas, pues todos los que compitan estarán fuera de peligro. Eso no preocupa ya especialmente.

La patronal señala que lo futbolistas deben tener cuidado en su vida exterior, ahora que el confinamiento se relaja y la relación entre personas será más abierta

Los doctores señalan que los profesionales van a pasar test cada tres días y quienes jueguen no tendrán el virus. El mayor peligro a lo largo de este mes y sobre todo en plena competición, será la relación con la familia, con el entorno y con otras personas, allegados y amistades, cuando precisamente el confinamiento se ha abierto y ya todo el mundo se relacionará en la calle.

Muchos futbolistas han sido controlados privadamente por sus entidades desde que comenzó la pandemia. Van a ser vigilados antes y después de los partidos. El dilema es la conexión íntima, diaria, familiar, en casa, en la calle. Por eso se les aconseja no hacer vida externa en la medida de los posible.

De momento solo han surgido siete positivos por coronavirus en la Liga española, generalmente asintomáticos, que exigen cuarentena de vigilancia. La patronal aduce: «No rompamos este buen estado por una relajación » en la vida fuera del fútbol.